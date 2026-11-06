В субботу, 7 ноября, Православная церковь Украины чтит мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Афония и Елпидифора, а также пресвитеров Мартирия и Анастасия. Рассказываем историю святых, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Церковный праздник 5 ноября уже позади, а верующие готовятся к новой дате церковного календаря. В субботу, 7 ноября, Православная церковь Украины чтит сразу нескольких святых, главными из которых являются мученики, пострадавшие за веру в Персии.

В этот день вспоминают мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Афония и Елпидифора, а также священномучеников-пресвитеров Мартирия и Анастасия. Рассказываем, кем были эти святые, какую молитву стоит прочитать и какие народные приметы связаны с 7 ноября.

Кто такие мученики Акиндин, Пигасий и другие

Святые мученики Акиндин, Пигасий, Афоний, Елпидифор и Анемподист жили в III веке во времена персидского царя Сапора II, который жестоко преследовал христиан. Все пятеро служили при дворе, но тайно исповедовали христианскую веру и обращали в нее других.

Когда их веру раскрыли, мучеников схватили и начали жестоко пытать, требуя отречься от Христа. Святые выдержали все страдания и не отступили от веры, после чего их казнили. Вместе с ними пострадали пресвитеры Мартирий и Анастасий, которые также погибли за исповедание христианства.

Молитва святым мученикам

К мученикам Акиндину, Пигасию и их сподвижникам традиционно обращаются с молитвой об укреплении в вере, терпении в жизненных испытаниях и защите от опасностей. Верующие просят святых о помощи в преодолении трудностей и о духовной стойкости.

Молитесь своими словами или читайте тропарь мученикам, пострадавшим в Персии. В общей молитве верующие просят Господа даровать крепость духа и защитить от зла, как защитил святых мучеников, не отрекшихся от веры даже перед смертью.

Что нельзя делать 7 ноября

Церковь советует в этот день избегать ссор, сквернословия и злых помыслов. В народе 7 ноября считали не лучшим временем для важных сделок и дорогих покупок, поскольку это день памяти мучеников, которых почитали тишиной и смирением.

Не стоит занимать деньги и вещи, а также устраивать шумные застолья. Наши предки верили, что работа, начатая в этот день без молитвы, может не принести хорошего результата, поэтому перед любым делом советовали прочитать короткую молитву.

Народные приметы 7 ноября

По приметам, если 7 ноября выпало много снега, зима обещает быть снежной и мягкой. Теплый и солнечный день предвещал холодную и затяжную зиму, а иней на деревьях с утра указывал на скорое наступление устойчивых морозов.

Если в этот день птицы держатся ближе к жилищам, ждали ранних и сильных холодов. Ветер с севера предвещал морозы, а тихий и пасмурный день - устойчивую, но не суровую зимнюю погоду.

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