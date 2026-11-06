У суботу, 7 листопада, Православна церква України вшановує мучеників Акиндина, Пігасія, Анемподиста, Афонія та Елпідіфора, а також пресвітерів Мартирія і Анастасія. Розповідаємо історію святих, що можна і чого не можна робити цього дня.

Церковне свято 5 листопада уже позаду, а віряни готуються до нової дати церковного календаря. У суботу, 7 листопада, Православна церква України вшановує одразу кількох святих, головними з яких є мученики, що постраждали за віру в Персії.

Цього дня згадують мучеників Акиндина, Пігасія, Анемподиста, Афонія і Елпідіфора, а також священномучеників-пресвітерів Мартирія та Анастасія. Розповідаємо, ким були ці святі, яку молитву варто прочитати і які народні прикмети пов'язані з 7 листопада.

Хто такі мученики Акиндин, Пігасій та інші

Святі мученики Акиндин, Пігасій, Афоній, Елпідіфор і Анемподист жили у III столітті за часів перського царя Сапора II, який жорстоко переслідував християн. Усі п'ятеро служили при дворі, але потай сповідували християнську віру та навертали до неї інших.

Коли їхню віру викрили, мучеників схопили й почали жорстоко катувати, вимагаючи зректися Христа. Святі витримали всі страждання й не відступили від віри, після чого їх стратили. Разом із ними постраждали пресвітери Мартирій та Анастасій, які також загинули за сповідування християнства.

Молитва до святих мучеників

До мучеників Акиндина, Пігасія та їхніх сподвижників традиційно звертаються з молитвою про зміцнення у вірі, терпіння в життєвих випробуваннях та захист від небезпек. Віряни просять святих про допомогу в подоланні труднощів і про духовну стійкість.

Моліться власними словами або читайте тропар мученикам, які постраждали в Персії. У спільній молитві віряни просять Господа подарувати міцність духу та захистити від зла, як захистив святих мучеників, що не зреклися віри навіть перед смертю.

Що не можна робити 7 листопада

Церква радить цього дня уникати сварок, лихослів'я та злих помислів. У народі 7 листопада вважали не найкращим часом для важливих угод і дорогих покупок, оскільки це день пам'яті мучеників, яких шанували тишею та смиренністю.

Не варто позичати гроші та речі, а також розпочинати голосні застілля. Наші пращури вірили, що робота, розпочата цього дня без молитви, може не принести доброго результату, тож перед будь-якою справою радили прочитати коротку молитву.

Народні прикмети 7 листопада

За прикметами, якщо 7 листопада випало багато снігу, зима обіцяє бути сніжною та м'якою. Теплий і сонячний день віщував холодну і затяжну зиму, а іній на деревах зранку вказував на швидке настання стійких морозів.

Якщо цього дня птахи тримаються ближче до осель, чекали ранніх і сильних холодів. Вітер із півночі пророкував морози, а тихий і похмурий день - стійку, але не сувору зимову погоду.

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