За перші 5 днів після звільнення зі служби треба перевірити папери з частини та оновити статус у «Резерв+», інакше загрожує штраф.

Військовий облік у «Резерв+» після звільнення зі служби треба оновити протягом перших 5 днів - інакше людина ризикує отримати штраф або проблеми з ТЦК. Адже після звільнення зі служби чоловік може лишатися військовозобов'язаним або резервістом. Про це нагадав національний медіапортал «Ветеран».

Після звільнення з війська людина повертається до цивільного життя, але далеко не завжди перестає бути військовозобов'язаною. Хтось іде в запас, хтось стає резервістом, а хтось лишається на обліку за місцем проживання. Саме тому в перші дні після повернення додому важливо перевірити, чи всі папери з військової частини оформлені правильно.

Головний термін - 5 днів з дня виключення зі списків особового складу частини. Саме стільки часу дається, щоб прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і стати на облік.

Що перевірити у паперових документах

Перед тим як залишити розташування частини, варто переконатися, що на руки видано повний пакет документів і в них немає помилок.

Приписне свідоцтво (маршрутний лист) - має бути правильно вказана дата звільнення і термін прибуття до ТЦК (зазвичай 5 днів).

- має бути правильно вказана дата звільнення і термін прибуття до ТЦК (зазвичай 5 днів). Військовий квиток або тимчасове посвідчення - обов'язковий запис про звільнення в запас із номером і датою наказу, завірений підписом командира та гербовою печаткою.

- обов'язковий запис про звільнення в запас із номером і датою наказу, завірений підписом командира та гербовою печаткою. Витяг із наказу про виключення зі списків частини - звірте написання ПІБ, звання, ідентифікаційного коду та дати виключення.

- звірте написання ПІБ, звання, ідентифікаційного коду та дати виключення. Довідка про обставини травми (форма №5) - критично важлива, якщо звільнення відбувається за станом здоров'я після поранення, адже потрібна для проходження МСЕК і отримання виплат.

Що оновити у «Резерв+»

Електронний реєстр «Оберіг» інколи оновлюється із затримкою, тому статус у застосунку треба контролювати самостійно. Після офіційного звільнення статус «Військовослужбовець» має змінитися на «Військовозобов'язаний».

Також слід перевірити, чи підтягнулися дані про новий спецоблік або взяття на загальний військовий облік за місцем проживання. Після оновлення даних у реєстрі обов'язково згенеруйте новий QR-код у застосунку - саме його перевіряють патрулі та ТЦК.

Якщо протягом 5 днів після звільнення і візиту до ТЦК статус у «Резерв+» досі «Військовослужбовець», скористайтеся функцією «Виправити дані онлайн» і прикріпіть фото витягу з наказу про звільнення.

Що далі оформити в «Дії»

Коли питання з ТЦК та «Резерв+» врегульовано, можна оформити ветеранські документи онлайн. На порталі «Дія» доступно замовлення витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ) - він формується у PDF і потрібен для отримання пільг і соцгарантій.

Е-посвідчення ветерана можна додати в «Дію» одразу після появи статусу в Реєстрі ветеранів, не чекаючи виготовлення пластикової картки. Це прискорює доступ до пільг на комуналку, проїзд та медицину.

Раніше Politeka повідомляла, резерв+ треба перевіряти регулярно, адже бронювання можуть анулювати.

Як повідомляла Politeka, електронні повістки в «Резерв+» Міноборони поки не розсилає.