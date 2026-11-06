Погода в Україні різко зміниться в найближчі дні, а в суботу 7 листопада на самопочуття вплине ще й магнітна буря. Сайт, що відстежує космічну погоду SpaceWeather, повідомив про появу на Сонці гігантської корональної діри у формі літери L. Вона спрямована прямо на Землю, і з неї виходять потоки сонячного вітру, які вже рухаються до нашої планети.

Очікується, що ці потоки досягнуть Землі саме 7 листопада і спричинять магнітні бурі. За прогнозами, їхня сила становитиме категорію G1 або G2, тобто коливання будуть слабкими або середньої сили. Тривалого й потужного шторму науковці не обіцяють, проте метеозалежним людям варто бути уважними до свого стану.

Що сталося на Сонці

Сонце наближається до мінімуму свого циклу активності, але до повного затишшя ще далеко. На зірці досі з'являються діри та плями, вона викидає спалахи, які можуть супроводжуватися корональними викидами маси. Саме ці процеси здатні викликати магнітні бурі на Землі. Виявлена корональна діра у формі літери L є областю з розімкнутими лініями магнітного поля, звідки сонячний вітер виходить із підвищеною швидкістю.

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі різної тривалості та інтенсивності. Вони пов'язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Такі збурення можуть спричиняти перебої в роботі засобів зв'язку, впливати на роботу супутників і навігаційних систем.

Як буря впливає на здоров'я

Періоди геомагнітних збурень частина людей пов'язує з головним болем, втомою, порушеннями сну та коливаннями артеріального тиску. Найгостріше на бурю реагують літні люди та ті, хто страждає на метеозалежність. Вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, швидку втому і навіть безсоння.

Водночас наукові дані щодо прямого впливу магнітних бур на здоров'я залишаються неоднозначними. Переконливих доказів того, що слабкі геомагнітні бурі викликають погіршення самопочуття у більшості людей, наразі немає. Тож головний біль чи слабкість не варто автоматично списувати лише на сонячну активність, адже вони можуть мати й інші причини.

Що робити в дні підвищеної геомагнітної активності

Спеціального лікування або доведено ефективної профілактики симптомів, пов'язаних саме з магнітними бурями, не існує. Однак підтримувати нормальне самопочуття допомагають прості щоденні звички. Медики радять дотримуватися стабільного режиму сну, пити достатньо води та регулярно харчуватися, не перевантажувати себе, якщо вже відчувається втома.

Людям із серцево-судинними захворюваннями важливо контролювати артеріальний тиск за рекомендацією лікаря та не пропускати призначені препарати. Змінювати дозування ліків самостійно через прогноз магнітної бурі не варто. Якщо самопочуття помітно погіршилося, краще звернутися до сімейного лікаря, а не пояснювати все сонячною активністю.

Актуальний прогноз магнітних бур найточніше публікує американський Центр прогнозування космічної погоди NOAA SWPC. Там можна переглянути поточний стан магнітного поля Землі та короткострокові попередження про геомагнітні шторми.

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