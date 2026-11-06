За втручання в роботу електролічильника, самовільне підключення до мереж або пошкодження пломби українцям виписують рахунки на десятки й навіть сотні тисяч гривень. Енергетики нагадали, як нараховують такі штрафи і як уникнути боргу.

Тарифи на електроенергію в Україні можуть зрости, але це не єдиний спосіб отримати платіжку на тисячі гривень. Окремий рахунок виписують тим, хто намагається обійти лічильник. Енергетики регулярно перевіряють і побутових споживачів, і підприємства, а спроби втручання в роботу приладу обліку виявляють усе частіше.

Як повідомляють фахівці АТ «Вінницяобленерго», сучасні лічильники оснащені засобами захисту та фіксації будь-якого втручання. Тому приховати порушення практично неможливо: енергетики не обмежуються візуальним оглядом, а за підозри в крадіжці світла проводять додаткові експертизи та перевірки.

За що штрафують найчастіше

Найпоширеніші порушення, за які виписують штрафи, енергетики зводять до трьох пунктів:

самовільне підключення до електромереж поза лічильником;

пошкодження пломб, втручання в роботу приладу обліку та зміна схеми підключення;

використання спеціальних пристроїв, які впливають на роботу електролічильника.

Системи обліку та контролю електроенергії постійно вдосконалюються, проте випадки крадіжки світла продовжують фіксувати і серед населення, і на підприємствах. Саме тому перевірки лічильників залишаються регулярними.

На які суми виписують рахунки

Розмір штрафних нарахувань може сягати від десятків до сотень тисяч гривень навіть для побутового споживача. Для підприємств суми нерідко доходять до мільйонів гривень. Точну цифру розраховують індивідуально: враховують вид порушення, потужність електроустановки, період незаконного використання світла та інші показники.

Якщо порушник не обліковував споживання навіть кілька місяців, нарахована сума в десятки разів перевищить ту економію, на яку він розраховував. Заощадити на лічильнику таким способом не вийде - штраф у рази перекриє будь-яку вигоду.

Як стягують борг

Якщо споживач відмовляється добровільно оплачувати необліковану електроенергію, оператор системи розподілу має право подати позов до суду для примусового стягнення коштів. Після набрання судовим рішенням законної сили дані передають виконавцю, а борг стягують у примусовому порядку.

Крім того, таким споживачам можуть повністю відключити електропостачання. Тобто окрім великого рахунку порушник залишається ще й без світла, а повернути його можна буде лише після погашення всієї заборгованості.

Яке покарання загрожує за крадіжку світла

Залежно від обставин правопорушення за крадіжку електроенергії може загрожувати не лише штраф, а й виправні роботи, пробаційний нагляд або обмеження волі. Якщо ж ідеться про крадіжку в особливо великих розмірах, настає кримінальна відповідальність: закон передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Як уникнути штрафу

Щоб не отримати рахунок на тисячі гривень, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

не підключатися до мережі поза лічильником і не змінювати схему підключення самостійно;

не зривати та не пошкоджувати пломби на приладі обліку;

не встановлювати жодних пристроїв, які впливають на роботу лічильника;

у разі пошкодження пломби або самого лічильника одразу повідомити оператора системи розподілу, а не намагатися полагодити самостійно.

Якщо порушення все ж виявили, представники оператора складають акт про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії. Саме на його підставі й нараховують суму компенсації за незаконно спожите світло.

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