Рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити у вищій ВЛК або одразу в адміністративному суді. Розповідаємо, які документи підготувати, скільки часу є на оскарження та як захистити свої права у 2026 році.

Контроль за роботою військово-лікарських комісій в Україні посилюється, однак військові та військовозобов'язані все одно стикаються з рішеннями ВЛК, із якими не згодні. У 2026 році постанову військово-лікарської комісії можна оскаржити двома шляхами - звернутися до ВЛК вищого рівня або подати позов до адміністративного суду.

Рішення ВЛК визначає придатність людини до військової служби на підставі медогляду, діагнозів і вимог Розкладу хвороб. Основний документ, який регулює її діяльність, - наказ Міністерства оборони України №402 від 14 серпня 2008 року з чинними змінами.

Коли рішення ВЛК можна оскаржити

Підставою для оскарження може бути не лише незгода зі ступенем придатності, а й порушення процедури медогляду. Зокрема, постанову варто оскаржувати, якщо комісія не врахувала медичні документи, що підтверджують захворювання, особа не пройшла необхідні обстеження або її не направили до профільного спеціаліста.

Підставами також є випадки, коли висновок не відповідає встановленим діагнозам, у постанові неправильно визначений зв'язок поранення чи захворювання з військовою службою, або документ містить істотні помилки чи оформлений із порушеннями. Сама незгода з висновком не гарантує його скасування - треба пояснити, у чому помилка, і підтвердити доводи документами.

Куди подавати скаргу на рішення ВЛК

Порядок звернення залежить від того, яка комісія ухвалила рішення. Якщо постанову винесла ВЛК районного або міського територіального центру комплектування, скаргу подають до ВЛК обласного або відповідного міського ТЦК та СП. Рішення обласної ВЛК можна оскаржити до штатної регіональної ВЛК або Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК).

Для військовослужбовців, які проходили госпітальну, гарнізонну чи позаштатну ВЛК, передбачено звернення до відповідної штатної комісії. При цьому проходження всіх рівнів адміністративного оскарження не завжди є обов'язковою умовою звернення до суду.

Яких строків треба дотриматися

Для звернення до ВЛК вищого рівня Міністерство оборони та Офіс Військового омбудсмана рекомендують подавати скаргу протягом 30 днів після отримання висновку. Для судового оскарження діють інші строки: якщо звертатися одразу до суду, загальний строк становить шість місяців, а після досудового оскарження - три місяці від дня вручення рішення за скаргою.

Якщо строк пропущено з поважних причин, заявник може просити суд його поновити, але для цього потрібні докази обставин, які об'єктивно перешкоджали своєчасному зверненню.

Які документи потрібні

Основний пакет включає письмову скаргу із зазначенням постанови, яку просять переглянути, копію постанови ВЛК або витяг із неї, копію військово-облікового документа, медичні виписки та висновки лікарів, а також результати обстежень - МРТ, КТ, УЗД, рентгенографії та лабораторних досліджень залежно від діагнозу.

Подавати скаргу можна особисто або поштою. Міноборони рекомендує цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення, а при особистому поданні - отримати відмітку про прийняття на власному примірнику.

Чи можна одразу звернутися до суду

У жовтні 2026 року Верховний Суд у постанові від 15 жовтня у справі №440/2634/25 підтвердив: рішення обласної ВЛК можна оскаржити безпосередньо в адміністративному суді, і попереднє звернення до ЦВЛК не є обов'язковою умовою. Як повідомляє UkrMedia, це рішення має практичне значення для тих, хто хоче одразу захищати права в судовому порядку.

При цьому суд не замінює військово-лікарську комісію: суддя не встановлює діагноз і не визначає придатність, а перевіряє законність рішення - чи дотримано процедуру, чи враховано обов'язкові документи та обстеження.

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