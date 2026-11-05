У 2026-2027 навчальному році Всеукраїнські учнівські олімпіади проводять за оновленими правилами - з відкритою електронною реєстрацією, новими квотами відбору та можливістю дистанційної участі.

Зміни в школах в Україні цього разу торкнулися учнівських олімпіад - у 2026-2027 навчальному році змагання проводять з відкритою електронною реєстрацією, новими підходами до формування команд і можливістю дистанційної участі залежно від безпекової ситуації. Етапи змагань розтягнуться з жовтня 2026 року до травня 2027 року.

На перших двох етапах школярі змагатимуться з 24 предметів, а на державному - з 18. При цьому очікування від олімпіад змінилися: тепер участь добровільна, а навіть час і місце проведення рекомендовано не публікувати відкрито.

Коли відбудуться етапи олімпіад

Згідно з наказом МОН від 24 серпня 2026 року № 1476, змагання відбуваються у три етапи. Перший триває з 1 жовтня до 10 листопада 2026 року на рівні територіальних громад, районів областей і районів Києва. Другий відбудеться з 1 грудня 2026 року до 26 січня 2027 року на рівні областей і Києва. Третій, державний, запланований з 15 березня до 10 травня 2027 року.

Важливо розуміти: вказані дати - це загальні часові межі, а не конкретні дні проведення олімпіад із певних предметів. Графіки, місця та організаційні умови першого й другого етапів визначають на регіональному рівні. Учням і батькам варто стежити за повідомленнями вчителів, адміністрацій шкіл і місцевих управлінь освітою.

Як зареєструватися на олімпіаду

Реєстрація на перший етап має бути відкритою і відбуватися в електронній формі. Організатори повинні оприлюднити інформацію про реєстрацію щонайменше за 21 календарний день до проведення олімпіади, а зареєструватися охочі повинні мати змогу протягом щонайменше семи календарних днів.

Єдиної загальнонаціональної форми реєстрації немає - її організовують на регіональному рівні, і для кожної предметної олімпіади передбачають окрему форму. Для участі потрібно зареєструватися онлайн і вказати дані про себе та свій заклад освіти.

Хто може брати участь і як добирають на наступні етапи

На першому етапі можуть змагатися всі охочі учні та студенти віком до 20 років, які навчаються в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої або позашкільної освіти. Участь добровільна - бути переможцем шкільного добору чи отримувати запрошення від вчителя не обов'язково.

До другого етапу проходять за рейтингом результатів: щонайменше 10% і не більше ніж 25% від загальної кількості учасників першого етапу. Наприклад, якщо на локації змагалися 40 учнів, до обласного етапу можуть дібрати від чотирьох до десяти. Якщо відсоток не дає цілого числа, кількість місць округлюють у меншу сторону - так 25% від 41 учасника становлять 10,25, тож максимум - десять місць.

Окрема умова для учнів наукових ліцеїв, засновником яких є обласна рада: вони можуть одразу змагатися в другому етапі у складі окремих команд без проходження першого.

Чи можна виступати за старший клас

Так, клас навчання і клас завдань можуть відрізнятися. Це зазначають при реєстрації - електронна форма має окремі поля для обох показників. Обрати можна лише клас, не молодший за той, у якому навчається учасник, і виступати лише за один клас або курс на всіх етапах.

Для різних предметів діють окремі вимоги до класів. Наприклад, олімпіади з астрономії на державному етапі передбачені для 10-11 класів, а з інформатики - для 9-11. Тож перед реєстрацією варто перевірити перелік класів для обраного предмета.

Як діяти під час тривоги та чи можна змагатися дистанційно

Формат першого й другого етапів залежить від організаційних умов і безпекової ситуації: змагання можуть відбуватися очно, дистанційно або в змішаному форматі. До початку олімпіади організатори зобов'язані ознайомити учасників із правилами поведінки на випадок повітряної тривоги.

Якщо тривога лунає під час виконання завдань, змагання призупиняють, а учасники діють за встановленим алгоритмом безпеки. Прибувати до місця проведення очної олімпіади під час тривоги заборонено. Якщо безпекова ситуація не дає змоги провести змагання, організатори можуть змінити формат або перенести олімпіаду, а предметно-методична комісія підготує додатковий комплект завдань.

З міркувань безпеки МОН рекомендує не публікувати у відкритому доступі точні дати й місця проведення, тому учасникам і батькам варто дізнаватися про деталі лише через офіційні канали організаторів. Як повідомляє Вчися.Медіа з посиланням на наказ МОН, у 2026-2027 навчальному році змагання повернули англійську та німецьку мови на державний етап після майже восьмирічної перерви.

Що робити, якщо виникли питання щодо оцінювання

Конкретні умови участі залежать від предмета, класу та етапу олімпіади, а результати другого етапу затверджують органи управління освітою. Якщо виникли питання щодо оцінювання робіт або добору до наступного етапу, насамперед варто звертатися до організаторів олімпіади на місцевому рівні - вчителів, адміністрацію школи чи місцеве управління освітою, які володіють актуальною інформацією про квоти й рейтинговий добір.

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