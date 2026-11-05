Зима цього сезону в Україні може бути на 1-2 градуси теплішою за кліматичну норму, однак синоптики попереджають про підвищений ризик ожеледиці, мокрого снігу та льодяного дощу.

Прогноз погоди на зиму в Україні цього сезону обіцяє теплішу за норму пору року, проте саме через це водіїв і пішоходів чекає підвищений ризик ожеледиці та льодяного дощу.

За попередніми прогнозами, зима 2026-2027 років в Україні буде на 1-2 градуси теплішою за кліматичну норму. При цьому можливі короткочасні вторгнення арктичного повітря, які принесуть похолодання. Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Де в Україні зимою буде найтепліше

На погоду в Україні значною мірою впливатиме надходження повітряних мас з Атлантичного океану. Вони нестимуть тепліше й вологіше повітря, що сприятиме підвищенню середньої температури та збільшенню кількості опадів.

Найвищі середні температури протягом зими очікуються в південних областях, на Закарпатті, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Там середня температура протягом трьох зимових місяців може становити від 0 до +2 градусів за Цельсієм.

Найнижчі показники прогнозують на північному сході України та у високогір'ї Карпат. Там середня зимова температура може опускатися до -3...-4 градусів і нижче. Ідеться саме про середні сезонні значення, а не про температуру кожного зимового дня.

Сильні морози повернуться

Попри загальну тенденцію до теплішої погоди, синоптикиня не виключає періодів суттєвого похолодання. В Україну можуть надходити арктичні повітряні маси, які тимчасово знижуватимуть температуру, однак такі вторгнення, найімовірніше, будуть нетривалими.

Це означає, що навіть за відносно високої середньої температури окремі зимові дні можуть супроводжуватися морозами. Точні строки й інтенсивність таких похолодань можна визначити лише за короткостроковими прогнозами.

Сніг швидко танутиме, але опадів побільшає

Кількість опадів узимку може відповідати кліматичній нормі або перевищувати її на 20-40%. Через переважання відносно високих температур опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу. Сніговий покрив за таких умов швидко танутиме, тому його тривале збереження на значній частині території України малоймовірне.

Така погода створюватиме додаткові ризики для автомобілістів і пішоходів. Коли температура коливатиметься біля нуля, мокрі дороги та тротуари можуть швидко вкриватися льодом. Метеорологиня також попередила про можливість налипання мокрого снігу та дощу. Особливо ймовірні такі явища в регіонах, де температура часто змінюватиметься з плюсової на мінусову.

Льодяний дощ виникає, коли переохолоджені краплі води замерзають після контакту із землею, деревами, дорогами та іншими поверхнями. Унаслідок цього може утворитися шар льоду, який ускладнює пересування і створює ризики для ліній електропередач.

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