НКРЕКП схвалила зниження тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на 1,6% - до 914,02 грн за МВт-год. Рішення набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Скільки платити за світло у Києві в листопаді - питання, яке нині хвилює багатьох. Тим часом наступного року зміниться один зі складників ціни електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила рішення знизити тариф на передачу електроенергії на 1,6%.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора 3 листопада, повідомляє Укрінформ. Тариф НЕК «Укренерго» на послуги з передачі електроенергії планують знизити із 1 січня 2027 року до 914,02 грн за МВт-год.

Для порівняння: із 1 серпня 2026 року тариф на передачу становить 928,45 грн за МВт-год. Тобто з нового року він опуститься приблизно на 14,4 грн за МВт-год - приблизно на 1,6%.

Водночас тариф на диспетчерське управління НКРЕКП планує збільшити із 1 січня 2027 року на 20,7% - до 143,2 грн за МВт-год. Із 1 липня 2026 року цей тариф становить 118,64 грн за МВт-год.

У структурі тарифу на передачу на 2027 рік складова на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел становитиме 423,35 грн за МВт-год. Для підприємств «зеленої» електрометалургії тариф на передачу планується на рівні 490,67 грн за МВт-год.

Що це означає для пересічного споживача

Тариф на передачу - це не та ціна, яку ви бачите у платіжці за світло. Це складник, який закладається у вартість електроенергії для промисловості та бізнесу й опосередковано впливає на ринок. Зниження на 1,6% стосується послуг НЕК «Укренерго» з транспортування електрики магістральними мережами.

Для побутових споживачів ціна електроенергії регулюється окремо і поки що лишається без змін. Зниження тарифу на передачу - це передусім сигнал для промислових підприємств, які напряму відчують зміну цього складника.

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