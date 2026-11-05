Основні правила військового обліку, розміри штрафів та що робити, щоб не втратити відстрочку чи бронювання, нагадали у ТЦК.

Відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами лишається одним із найпоширеніших запитів військовозобов'язаних, а разом із нею українцям знову нагадали базові правила військового обліку. У Харківському обласному ТЦК та СП перелічили, кого зараз можуть призвати до війська, які обов'язки треба виконувати і якими сумами ризикують ті, хто вирішить їх ігнорувати.

Кого зараз призивають до армії

Головна категорія для мобілізації під час воєнного стану - це чоловіки віком від 25 до 60 років. Якщо військово-лікарська комісія визнала людину придатною, а законних підстав для відстрочки чи бронювання немає, така особа підлягає призову.

З юнаками від 18 до 25 років ситуація інша. Їх можуть мобілізувати примусово лише у двох конкретних випадках: якщо вони мають статус офіцера запасу або якщо вже проходили строкову службу. Усі інші юнаки цієї вікової категорії потрапити до війська можуть лише добровільно. Те саме стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку, - для них служба залишається виключно добровільною.

Базові обов'язки військовозобов'язаного

Від військовозобов'язаних вимагають небагато, але суворо. По-перше, приходити за повісткою до ТЦК у вказаний час. По-друге, завжди мати при собі документ - паперовий військовий квиток або електронний документ у смартфоні з QR-кодом. По-третє, вчасно оновлювати персональні дані - зміну роботи, прописки, сімейного стану чи стану здоров'я. Зробити це можна через ТЦК або в електронному кабінеті.

Які штрафи загрожують і коли настає кримінальна відповідальність

За нехтування військовим обліком чи ігнорування мобілізаційних вимог доведеться заплатити з власної кишені. Адміністративні штрафи для звичайних громадян становлять від 17 000 до 25 500 гривень. Для керівників підприємств та посадовців - від 34 000 до 59 500 гривень.

Кримінальна відповідальність настає тоді, коли людина пройшла медкомісію, була визнана придатною, отримала бойову повістку «на відправку», але не з'явилася. Це вже ухилення від призову, і за статтею 336 Кримінального кодексу загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Що робити, щоб не потрапити на штраф

Стежте за електронним документом. Переконайтеся, що у застосунку «Резерв+» усе відображається коректно і згенерований QR-код. Закон прирівнює цифровий документ до паперового військового квитка.

Готуйте медкартку заздалегідь. Якщо маєте діагнози чи хронічні хвороби, зберіть свіжі виписки, знімки та висновки з лікарні ще до візиту на ВЛК.

Заяву на відстрочку подавайте одразу. Якщо маєте законні підстави (навчання, догляд, троє дітей тощо), реєструйте заяву й копії документів у ТЦК до проходження лікарської комісії, а не після.

У ТЦК також радять звіряти всю інформацію лише в офіційних джерелах. А якщо хочете самостійно обрати фах і підрозділ - не чекайте повістки, а звертайтеся до рекрутингових центрів для служби за контрактом.

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