Довго гріти мотор на холостих обертах узимку - небезпечна звичка, яка прискорює знос вузлів і «з'їдає» зайве пальне. Механік розповів, скільки насправді потрібно прогревати машину і як правильно рушати морозного ранку.

Правила для водіїв в Україні змінюються вже з 1 листопада, а з приходом холодів на перший план виходить інше питання - як правильно прогрівати авто взимку, щоб не вбити двигун і не витратити зайві гроші на пальне.

Звичка багатьох водіїв по 10 хвилин «гоняти» мотор на місці або ще й підгазовувати «для швидкості» - це поширена і дорога помилка. Поки двигун потроху гріється, коробка передач, трансмісія та підшипники лишаються крижаними. Коли машина нарешті рушає, саме ці вузли зазнають підвищеного зносу.

До того ж тривала робота на холостому ході провокує утворення нагару і «з'їдає» від 1 до 2 літрів пального на годину. Тобто кожен ранок, коли водій гріє авто 10-15 хвилин, буквально випаровує гроші з бака без жодної користі.

Скільки насправді потрібно прогрівати авто

За словами механіка Біттора Аріеля, правильний алгоритм розрахований буквально на одну хвилину. Він радить завести двигун, почекати близько 30 секунд - поки мастило розійдеться системою - і одразу рушати в спокійному темпі.

Перші кілька кілометрів слід їхати м'яко, тримаючи оберти в межах 2000-2500 об/хв, без різких прискорень. У такому режимі двигун, коробка передач і решта вузлів прогріваються одночасно й рівномірно - набагато швидше й безпечніше, ніж на холостому ходу.

Як правильно заводити авто морозного ранку

Щоб зберегти акумулятор, стартер і сам двигун, радимо дотримуватися чіткої послідовності дій:

Перед стартом вимкніть усе зайве - радіо, підігрів сидінь, обігрів скла та пічку. Чим менше споживачів, тим легше акумулятору видати потрібний пусковий струм.

На «механіці» вичавіть зчеплення до упору - це звільняє стартер від потреби прокручувати застигле мастило в коробці.

Не крутіть ключ понад 5 секунд. Якщо мотор не схопився одразу, зробіть паузу на 20 секунд і спробуйте знову.

Після запуску не газуйте - 20-30 секунд на холостих цілком вистачить, щоб пристебнути ремінь і поправити дзеркала.

Очистіть скло від льоду скребком, але не чекайте 10 хвилин, поки пічка розтопить усе сама.

Рушайте плавно, без різких стартів.

Які зимові звички реально рятують машину

Окрім правильного запуску, досвідчені водії радять звернути увагу на кілька дрібниць, які вбережуть від ранкових сюрпризів. У сильні морози не лишайте авто на ручному гальмі, якщо напередодні їхали калюжами чи сльотою - колодки за ніч примерзнуть до барабанів або дисків. На «механіці» краще ставити машину на першу чи зворотну передачу, а на «автоматі» - у режим P.

Не лийте окріп на лобове скло - різкий температурний перепад майже завжди закінчується тріщиною. Натомість користуйтеся якісними спреями-розморожувачами або звичайним скребком. А ввечері піднімайте щітки склоочисників або підкладайте під них чохли, щоб гума не примерзала до скла.

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