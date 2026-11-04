Українцям, які вперше оформлюють тимчасовий захист у ЄС, для підтвердження перетину кордону можуть знадобитися «мокра печатка» та довідка від Держприкордонслужби - ось як її отримати.

Виїзд за кордон без зайвих проблем починається з правильно оформлених документів. Українці, які вперше отримують тимчасовий захист у країнах ЄС, дедалі частіше стикаються з однією і тією ж проблемою: іноземні адміністрації вимагають «мокру печатку» від українських прикордонників, якої в закордонному паспорті просто немає. Розповідаємо, як законно підтвердити факт перетину кордону.

За законом громадяни України, які легально перетнули державний кордон, мають право отримати офіційне письмове підтвердження цього факту. Для цього достатньо подати письмовий запит до Адміністрації Державної прикордонної служби України (ДПСУ), повідомляє Новини.LIVE.

Як подати заяву до Держприкордонслужби

Направити запит можна кількома способами. Найнадійніший - поштою на адресу: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 26, Адміністрація Державної прикордонної служби України. Можна також надіслати відсканований запит із підписом на електронну пошту gcosi-dpsu@dpsu.gov.ua або подати звернення особисто через приймальню для громадян.

За загальним правилом, згідно зі статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», заяву розглядають протягом одного місяця з дня її надходження. Тож якщо довідка потрібна терміново, краще не зволікати з подачею.

Що обов'язково вказати в заяві

Щоб запит розглянули без затримок, юристи радять чітко вписати всі персональні дані. Обов'язково зазначте:

повні прізвище, ім'я та по батькові, дату народження і громадянство;

паспортні дані - номер, серію та орган, що видав документ;

місце проживання або поточного перебування;

орієнтовну дату виїзду, назву пункту пропуску та напрямок перетину кордону;

зворотну поштову адресу для отримання відповіді в паперовому вигляді.

До заяви обов'язково додають копію паспорта. Без неї звернення можуть залишити без розгляду.

Як отримати документ із «мокрою печаткою»

Якщо для подання в іноземні органи чи інші установи потрібен саме паперовий документ із підписом і відтиском печатки, заяву рекомендують подавати поштовим відправленням. У тексті звернення варто чітко сформулювати вимогу: «Прошу надати відповідь у паперовій формі, оформлений як офіційний документ, із власноручним підписом уповноваженої посадової особи та відтиском печатки органу (за наявності), і направити його поштовим відправленням за вказаною адресою».

Водночас ДПСУ надає відповіді в паперовому вигляді, однак проставлення саме відтиску печатки залежить від внутрішніх інструкцій із діловодства і не гарантується в 100% випадків.

Що саме підтверджує довідка

Держприкордонслужба за замовчуванням підтверджує передусім сам факт перетину кордону - дату, час і пункт пропуску. Якщо ж заявнику потрібен документ, що засвідчує саме законні підстави виїзду, про це слід окремо зазначити у зверненні.

У такому разі варто попросити надати відомості про документи та пільгові чи правові підстави, на основі яких українець зміг виїхати за кордон. Шаблон і зразок заяви можна завантажити на офіційному сайті ДПСУ в розділі «Звернення громадян».

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