Кредитну історію тепер можна отримати прямо в чаті з ШІ-асистентом у «Дії» - без реєстрації в бюро і доби очікування. Раз на рік звіт безкоштовний, кожен наступний запит коштує 90 грн.

Помилковий борг можуть нарахувати будь-кому, і кредит тут - найнебезпечніший сценарій. Шахраї оформлюють позику на чуже ім'я за вкраденими або злитими даними, і людина дізнається про неї вже тоді, коли починають дзвонити колектори. Тепер перевірити, чи не «висить» на вас чужому кредиті, можна за лічені хвилини - прямо зі смартфона.

Раніше, щоб дізнатися свою кредитну історію, потрібно було реєструватися в бюро кредитних історій і чекати на верифікацію близько доби. Тепер усе зводиться до одного повідомлення в застосунку «Дія»: достатньо написати ШІ-асистенту «Хочу отримати кредитну історію».

Про це повідомляє «Закон і Бізнес» із посиланням на Мінцифри. За словами Chief AI Officer відомства Романа Кислого, Дія.АІ перевірить, чи доступний безоплатний звіт, і сформує документ просто в чаті.

Скільки коштує перевірка кредитної історії

Раз на рік кредитну історію можна отримати безкоштовно. Кожен наступний запит коштуватиме 90 гривень. Щоправда, платну частину сервісу наразі ще не підключили: асистент підтягує вже згенерований безкоштовний звіт, якщо він у вас є.

Дані для звіту беруть із бюро кредитних історій, а сам асистент їх не зберігає. Тобто ваша фінансова інформація не осідає в застосунку - це окремий рівень захисту.

Що робити, якщо у звіті є чужий кредит

Якщо у сформованому звіті виявився кредит, якого ви ніколи не брали, асистент підкаже, куди звертатися, але саму заяву за вас не подасть. Це важливо розуміти: штучний інтелект допомагає виявити проблему, а вирішувати її доведеться через офіційні канали.

Алгоритм дій у такому разі виглядає так: зафіксувати факт чужого кредиту у звіті, звернутися до фінансової установи, яка нібито видала позику, із заявою про шахрайство, а за потреби - подати звернення до Національної поліції. Звіт із «Дії» стане документальним підтвердженням того, що позика вам не належить.

Головна перевага нового сервісу - швидкість і простота. Людині більше не треба розбиратися, як оформити запит у бюро кредитних історій, збирати папірці чи чекати в чергах. Усе відбувається в одному чаті, а результат приходить одразу.

Експерти радять перевіряти кредитну історію хоча б раз на рік, навіть якщо ви ніколи не брали кредитів: чим раніше ви виявите шахрайську позику, тим легше її оскаржити й уникнути нарахованих відсотків та неприємних дзвінків із вимогою погасити чужий борг.

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