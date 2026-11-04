Субсидія на опалення за жовтень нараховується лише за 16 днів - з 16 по 31 жовтня. Пенсійний фонд України вже розпочав перерахунок допомоги на опалювальний сезон 2026-2027, і більшості отримувачів гроші нарахують автоматично.

Опалювальний сезон у Дніпрі стартував з 1 листопада 2026 року. Першими тепло отримали заклади соціальної сфери - лікарні та школи. У житлові будинки тепло подаватимуть, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C три доби поспіль, повідомляє dnepr.info.

Кому потрібно подати нову заяву

Тим, хто вже отримував субсидію на комунальні послуги, Пенсійний фонд зробить перерахунок автоматично. Повторно звертатися не потрібно, якщо склад домогосподарства та майновий стан не змінилися.

Нову заяву та декларацію про доходи слід подати, якщо: ви оформлюєте субсидію вперше; вам відмовили в призначенні допомоги на неопалювальний період; змінився склад домогосподарства або інші обставини, від яких залежить право на субсидію чи її розмір.

Як подати документи

Заяву та декларацію про доходи можна подати трьома способами:

онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

особисто - у сервісних центрах ПФУ, ЦНАП або через уповноважених осіб місцевих громад;

поштою - надіславши документи на адресу територіального органу ПФУ.

Якщо подати документи протягом двох місяців після початку опалювального сезону, субсидію призначать з жовтня. Умова: право на неї мало виникнути з початку сезону.

Як рахують субсидію і коли виплата за жовтень

Субсидію на опалювальний період розраховують з 16 жовтня по 15 квітня включно. За жовтень допомогу нарахують за 16 днів - з 16 по 31 жовтня. Це не залежить від того, коли саме тепло дали у вашому будинку. Гроші за жовтень надійдуть у листопаді.

Субсидія покриває витрати на теплову енергію, газ та електроенергію для централізованого, автономного та індивідуального опалення.

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