Зима 2026-2027 років в Україні може бути на 1-2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте короткочасні морози, мокрий сніг і крижаний дощ лишаються ймовірними. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті, найхолодніше - на північному сході і в Карпатах.

Нічні заморозки в Київській області прогнозують уже на цей тиждень, а тим часом фахівці склали попередній прогноз на всю зиму 2026-2027 років - сезон в Україні може виявитися на 1-2 градуси теплішим за кліматичну норму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. За її словами, на погоду в Україні взимку значною мірою впливатиме надходження повітряних мас з Атлантичного океану.

Де в Україні буде найтепліше, а де найхолодніше

Найтепліше за три зимові місяці очікується в південних областях, на Закарпатті, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там середня температура може триматися від 0 до +2 градусів.

Найнижчі показники прогнозують на північному сході України та у високогір'ї Карпат, де середня зимова температура може опускатися до -3...-4 градусів і нижче. Водночас ідеться саме про середні сезонні значення, а не про температуру кожного окремого дня.

Чи будуть сильні морози

Попри загальну тенденцію до теплішої погоди, метеорологиня не виключає періодів суттєвого похолодання. В Україну можуть надходити арктичні повітряні маси, які тимчасово знижуватимуть температуру, проте такі вторгнення, найімовірніше, будуть нетривалими.

Це означає, що навіть за доволі високої середньої температури окремі зимові дні супроводжуватимуться морозами. Точні строки та інтенсивність таких похолодань можна визначити лише за короткостроковими прогнозами.

Сніг танутиме швидко, але опадів може бути більше

За прогнозом, кількість опадів узимку може відповідати кліматичній нормі або перевищувати її на 20-40%. Через переважання відносно високих температур опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу, а сніговий покрив швидко танутиме, тому його тривале збереження на більшій частині території малоймовірне.

Крижаний дощ та ожеледиця: чим це загрожує

Особливу небезпеку така погода створює для водіїв та пішоходів. Коли температура коливатиметься біля нуля, мокрі дороги й тротуари можуть швидко вкриватися льодом. Метеорологиня також попередила про можливість налипання мокрого снігу та дощу.

Крижаний дощ виникає, коли переохолоджені краплі води замерзають після контакту із землею, деревами, дорогами та іншими поверхнями. Унаслідок цього може утворитися шар льоду, який ускладнює пересування і створює ризики для ліній електропередач.

Що варто знати водіям та пішоходам

Найнебезпечніші умови складаються в регіонах, де температура часто змінюється з плюсової на мінусову. У такі періоди фахівці радять водіям знижувати швидкість, тримати дистанцію та уникати різких маневрів, а пішоходам - обирати взуття з неслизькою підошвою.

У Європі початок зими також може бути теплішим і вологішим, ніж зазвичай. За попередніми оцінками, м'яка погода там може зберегтися щонайменше до кінця грудня. Водночас сезонні прогнози відображають лише загальні погодні тенденції і не дають змоги точно передбачити температуру чи кількість снігу в конкретні дні.

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