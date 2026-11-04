Апеляційний суд підтвердив штраф у 25 500 грн для підполковника ТЦК, який незаконно направив трьох чоловіків на повторну військово-лікарську комісію, після якої їх мобілізували.

Права військовозобов'язаних під час зустрічі з працівниками ТЦК знову опинилися в центрі судової практики - апеляційний суд підтвердив штраф для підполковника, який незаконно направив трьох чоловіків на повторну військово-лікарську комісію, після якої їх мобілізували.

Йдеться про постанову, яку винесла судова інстанція за фактом порушення правил військового обліку з боку посадової особи територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд першої інстанції визнав дії підполковника протиправними та наклав адміністративний штраф, а апеляція це рішення залишила без змін.

Що саме порушив підполковник ТЦК

За матеріалами справи, посадовець ТЦК направив трьох чоловіків на повторну військово-лікарську комісію без належних на те підстав. Повторний огляд завершився тим, що всіх трьох визнали придатними до військової служби та мобілізували.

Таке направлення суд розцінив як порушення встановленого порядку проходження ВЛК. Закон передбачає, що направлення на комісію має відповідати чітким процедурним вимогам, а їх недотримання тягне за собою відповідальність саме для посадової особи, яка ухвалила рішення.

Скільки заплатить ТЦК

Розмір штрафу, який апеляція підтвердила, становить 25 500 грн. Це сума, передбачена статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновками першої інстанції та не знайшов підстав для скасування чи пом'якшення покарання. Рішення набуло законної сили.

Що це означає для військовозобов'язаних

Ця справа - важливий сигнал про те, що дії посадовців ТЦК не є безконтрольними. Направлення на ВЛК повинно мати законні підстави, а в разі їх порушення чоловік має право оскаржити дії посадовця через суд або скаргу до вищого органу.

Як пояснюють юристи, військовозобов'язаний має право знати, чому його направляють на повторний медогляд, яка на те підстава та які документи це підтверджують. Повторна ВЛК без законних підстав може бути оскаржена.

Що робити, якщо ТЦК незаконно направляє на ВЛК

Вимагати офіційне письмове направлення із зазначенням підстави.

Фіксувати всі дії посадовця, зберігати копії документів.

Подати скаргу до обласного ТЦК або скаргу в поліцію про вчинення адміністративного правопорушення.

Оскаржити рішення ВЛК в адміністративному порядку або через суд із залученням адвоката.

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