Через скорочення площ під соєю на 15% та конкуренцію переробників, експортерів і покупців на західному кордоні сировина дорожчатиме щонайменше до грудня-січня.

Ціни в Україні продовжують зростати на тлі продовольчої невизначеності. Цього разу подорожчання зачепить сою - культуру, яка щільно вплетена у виробництво олії, шроту та кормів для тваринництва. Аналітики попереджають, що відчутне зростання ціни триватиме щонайменше до кінця року.

Про ситуацію на ринку розповів Олексій Тартаковський, аналітик Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) та компанії «Фенікс Агро», під час виступу на конференції Fat&Oil Industry 2026. За його словами, цього сезону площі під соєю в Україні скоротилися орієнтовно на 15%.

Чому скоротився врожай сої

Головних причин дві. Перша - запровадження експортного мита, яке зробило вирощування менш привабливим для аграріїв. Друга - несприятливі погодні умови, що вдарили по врожайності. У результаті виробництво сої в Україні оцінюється на рівні трохи більше 4 млн тонн.

На такий обсяг одразу претендують три групи покупців: внутрішні переробники, експортери через морські порти та покупці на західному кордоні. За оцінкою аналітика, попит постійно перевищуватиме доступну пропозицію, і саме це підштовхуватиме ціни вгору.

«Щонайменше до грудня-січня соя має демонструвати відчутне подорожчання», - прогнозує Тартаковський. Тобто найближчі два-три місяці вартість сировини на українському ринку триматиметься на висхідній траєкторії.

Додаткові ризики для світового ринку

Окремим чинником подорожчання можуть стати проблеми з урожаєм сої в Бразилії. Якщо бразильське виробництво скоротиться на 10-15 млн тонн, це суттєво вплине на світовий ринок і ще більше підігріє ціни на українську сировину.

При цьому високі ціни закладають ризики вже на наступний сезон. Через низьку рентабельність зернових аграрії дедалі частіше переорієнтовуються на олійні культури, зокрема на сою.

«Соя сьогодні забезпечує прибуток практично на всіх базисах продажу - і на переробку, і через порти, і на кордоні. Це відносно недорога у вирощуванні культура, тому наступного сезону посівні площі під нею можуть різко зрости», - пояснює експерт.

Ризик надлишку запасів наступного сезону

Але розширення площ упирається в логістику. Якщо пропускні можливості залишаться на нинішньому рівні, додаткові обсяги виробництва не вдасться повністю вивезти. За такого сценарію вже наступного сезону Україна ризикує накопичити до 1 млн тонн запасів сої.

Тобто нинішнє здорожчання, вигідне виробникам, може обернутися зворотною проблемою - затоварюванням і тиском на ціни через рік. Та поки що ринок перебуває у фазі зростання, і споживачам варто очікувати поступового підвищення вартості продуктів на основі сої.

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