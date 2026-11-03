Графіки відключення світла в Київській області на 4 листопада торкнуться Переяславської громади: ДТЕК проведе планові профілактичні роботи, світла не буде з 08:30 до 19:00.

Відключення світла в Київській області 4 листопада будуть плановими - енергетики проводитимуть профілактичні роботи, а не аварійне знеструмлення. Без електропостачання на кілька годин залишаться мешканці Переяславської територіальної громади.

ДТЕК Київські регіональні електромережі проводитиме роботи з підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах. Вимикати світло почнуть о 08:30, а увімкнуть орієнтовно о 19:00.

Про це повідомляє Переяславська міська рада на своєму офіційному сайті. Згідно з опублікованим графіком, знеструмлення торкнеться виключно міста Переяслава.

Світло вимикатимуть за конкретними адресами. Найбільший перелік будинків - на вулиці Осінній, де без електроенергії залишаться понад 50 адрес (від номера 40 до 99). Також знеструмлять частину будинків на вулиці Хмельницького Богдана - номери 212-274.

Коротші списки опубліковані для вулиць Зимової (номери 2-97), Літньої та Пшеничної. Окремо в графіку зазначено адресу без назви вулиці з номером будинку 0010.

Які вулиці Переяслава залишаться без світла

Повний перелік адрес, які вимикатимуть 4 листопада, опублікований на сайті міської ради. Енергетики просять мешканців врахувати цю інформацію та заздалегідь підготуватися до знеструмлення.

вул. Зимова: 107; 109; 2 Л; 2-е; 2є; 2Н; 59; 61; 65; 67; 75; 77; 79; 81; 85; 89; 91; 97;

вул. Літня: 2 з; 33; 41; 48;

вул. Осіння: 101-107, 40-99;

вул. Пшенична: 1 К; 1-ж;

вул. Хмельницького Богдана: 212-274;

без назви вулиці: 0010.

Мешканцям радять вимкнути з розеток чутливу побутову техніку на час знеструмлення, щоб уникнути пошкоджень під час увімкнення електроенергії. Після відновлення живлення напруга може короткочасно змінюватися.

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