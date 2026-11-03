Державна програма дає переселенцям зі статусом учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни до 2 млн грн на купівлю квартири чи будинку. Розповідаємо, хто має право, які обмеження діють з 1 серпня 2026 року і як подати заяву через Дію.

Компенсація за знищене житло для ВПО - не єдиний спосіб отримати допомогу від держави. В Україні діє окрема програма житлових ваучерів, за якою переселенці з тимчасово окупованих територій можуть отримати до 2 млн грн на придбання власної квартири чи будинку. Однак скористатися нею можуть не всі переселенці.

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, на першому етапі програма «Житло для ВПЛ з ВОТ» доступна внутрішньо переміщеним особам, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Сума фінансування становить 2 млн грн на одного отримувача.

Хто може отримати житловий ваучер

Щоб претендувати на допомогу, потрібно одночасно відповідати кільком умовам. Спочатку - мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи, а також статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Далі - підтвердити попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території і фактично проживати на підконтрольній Україні території з дійсною довідкою ВПЛ.

Важливо, що право на участь мають не лише військовослужбовці, які отримали статус після повномасштабного вторгнення. Програмою можуть скористатися також учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримали свій статус під час АТО чи ООС, починаючи з 2014 року. Сама довідка ВПЛ не дає автоматичного права на 2 млн грн - переселенець має належати до певної категорії й виконати інші вимоги.

Одне з головних обмежень - заявник і члени його сім'ї не повинні мати іншого житла на підконтрольній Україні території. Передбачені винятки для житла в зоні активних бойових дій та окремих випадків непогашеної іпотеки. Крім того, сім'я не мала отримувати житлову підтримку за іншими державними програмами чи мати чинні заяви на компенсацію за програмою «єВідновлення». Ці обмеження стосуються не лише самого заявника, а й чоловіка чи дружини та дітей.

Що змінилося з 1 серпня 2026 року

З серпня в Україні запровадили додаткові вимоги до отримувачів житлових ваучерів. Допомогу не нададуть, якщо заявник або члени його сім'ї продали, подарували чи іншим способом припинили право власності на житло в період з 24 лютого 2022 року до дати подання заяви; почали користуватися або вже скористалися пільговою іпотекою; зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після її окупації.

Нові правила не поширюються на людей, які вже отримали ваучер або подали заяву до 1 серпня 2026 року - їхні звернення розглядають за умовами, що діяли на момент подання. Водночас державні органи мають право проводити додаткову перевірку відомостей до моменту використання допомоги.

Як оформити ваучер через Дію

Оформити допомогу можна через мобільний застосунок Дія. Для цього потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити розділ «Сервіси», перейти в категорію «Послуги для ВПЛ», обрати послугу «Заява на житловий ваучер», перевірити й підтвердити склад сім'ї, за потреби отримати згоду чоловіка чи дружини, перевірити заповнені дані, підписати заяву за допомогою Дія.Підпис і надіслати її. Більшість відомостей автоматично підтягується з державних реєстрів.

Якщо заявник одружений, чоловік або дружина мають підтвердити згоду на обробку персональних даних протягом 36 годин. Якщо підтвердження не надійде, заяву анулюють і процедуру доведеться проходити повторно. Передбачена також можливість оформлення через портал Дія, ЦНАП або нотаріуса за наявності відповідної технічної можливості.

Скільки розглядають заяву і як витратити кошти

Після відправлення заяви інформація проходить автоматичну перевірку Міністерства фінансів, далі потрапляє до спеціальної комісії за місцем фактичного проживання переселенця. Орієнтовний строк розгляду комісією - до 30 днів. У разі позитивного рішення ваучер формується автоматично і вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна; відстежувати його статус можна в Дії.

Кошти можна використати на придбання нерухомості на первинному чи вторинному ринку, а також інвестувати в будівництво житла. Отримати гроші готівкою або перевести їх на власну банківську картку не можна. Якщо квартира чи будинок дорожчі за 2 млн грн, різницю доведеться доплатити самостійно. Якщо ж вартість житла менша за суму ваучера - невикористані кошти покупцю не виплачують, вони повертаються у програму.

Після формування ваучера потрібно окремо подати звернення на бронювання фінансування. Для цього в розділі «Документи» треба знайти свій ваучер, натиснути на три крапки, обрати «Використати ваучер», потім «Забронювати кошти». Після успішного бронювання отримувач має 60 днів на придбання житла. Якщо протягом цього строку договір купівлі-продажу не укладено, бронювання анулюється, але сам ваучер не зникає - звернення можна подати повторно.

Для підтвердження участі в програмі не потрібно доводити, що житло в окупації зруйноване чи пошкоджене - держава не вимагає обстеження, фотографій руйнувань або оцінки збитків. Водночас житло, придбане за ваучером, не можна продавати, дарувати чи переоформлювати протягом п'яти років; сам ваучер також діє п'ять років з моменту формування.

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