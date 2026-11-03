У закладах освіти кухарям заборонили самовільно змінювати затверджене меню. Роз'яснюємо, у яких випадках заміна страви дозволена та які вимоги висувають до працівників харчоблоку.

Реформа шкільного харчування в Україні триває - і тепер у закладах освіти запроваджують чіткі правила роботи з меню. Кухарі шкільних їдалень більше не можуть на власний розсуд змінювати затверджений перелік страв.

Про це йдеться у роз'ясненні, яке опублікувала Судово-юридична газета. Фахівці наголошують: меню у школі - це документ, який затверджують заздалегідь, і самовільно викреслювати з нього страви або вносити нові позиції працівники харчоблоку не мають права.

Водночас повністю жорстким перелік страв не є. Замінити заплановану страву кухарям дозволено тоді, коли постачальник вчасно не доставив необхідні продукти або виникли проблеми з їхньою якістю. У такому разі заміна має бути рівноцінною - за харчовою цінністю та калорійністю.

Окремо прописані вимоги до самих кухарів. Персонал харчоблоку повинен дотримуватися затверджених технологічних карт приготування страв, норм закладки продуктів і санітарно-гігієнічних вимог. Будь-яка заміна страви має фіксуватися і погоджуватися з відповідальною особою закладу освіти.

Що це означає для батьків і учнів

Для родин така прозорість - реальний спосіб контролювати, чим саме харчуються діти. Затверджене меню зазвичай оприлюднюють на сайті школи або на стендах у їдальні, тож батьки можуть звіряти фактичні страви з документом.

Якщо ви помітили, що у їдальні без пояснень подають зовсім інші страви, спершу варто звернутися до адміністрації закладу за роз'ясненням. У разі систематичних порушень можна поскаржитися до місцевого управління освіти або до Держпродспоживслужби.

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