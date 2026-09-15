З 1 вересня 2026 року всі учні 1–11 класів отримують безкоштовне гаряче харчування. Порахували, скільки грошей завдяки цьому щомісяця може залишатися в сімейному бюджеті.

Безкоштовне шкільне харчування в Україні цього навчального року стало доступним не лише для пільгових категорій. З 1 вересня 2026 року безкоштовні гарячі обіди отримують усі учні 1–11 (12) класів комунальних шкіл, які навчаються очно або за змішаною формою. Як повідомляє видання «Новини.LIVE» із посиланням на дані Міністерства освіти і науки України, для батьків це означає не лише нову соціальну гарантію, а й реальну щомісячну економію на шкільних обідах.

Скільки коштує один шкільний обід

У 2026 році держава фінансує харчування школярів із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкових класів і 60 гривень на день для учнів 5–11 (12) класів. Ідеться передусім про кошти на продукти, тоді як частину витрат на організацію харчування покривають місцеві бюджети.

Саме ці нормативи можна брати за орієнтир, щоб порахувати потенційну економію родини.

Скільки родина може заощадити за місяць

Якщо дитина харчується в школі протягом 20 навчальних днів на місяць, розрахунок виглядає так: для учнів 1–4 класів — 50 гривень × 20 днів = 1 000 гривень на місяць, а для школярів 5–11 (12) класів — 60 гривень × 20 днів = 1 200 гривень на місяць.

Тобто сім'я з однією дитиною молодшого шкільного віку потенційно може заощадити близько 1 000 гривень щомісяця, а зі старшокласником — до 1 200 гривень. Для двох дітей економія за аналогічним розрахунком може становити вже 2 000–2 400 гривень на місяць, залежно від віку та кількості навчальних днів.

Скільки виходить за навчальний рік

Якщо рахувати дев'ять навчальних місяців, сума становитиме близько 9 000 гривень для учня 1–4 класу і 10 800 гривень для школяра 5–11 (12) класів. Водночас це не означає, що кожна сім'я фактично заощадить саме стільки: підсумок залежить від кількості навчальних днів, відвідуваності та встановленої в конкретній громаді вартості харчування.

Хто отримує безкоштовне харчування

Із 1 вересня безкоштовне гаряче харчування поширюється на учнів комунальних закладів загальної середньої освіти, які навчаються очно або за змішаною формою. На дистанційне навчання програма не поширюється, оскільки дитина не перебуває в школі та не отримує їжу в їдальні.

У регіонах програма вже працює. Наприклад, на Київщині безкоштовним харчуванням забезпечили майже 223 тисячі школярів 1–11 класів, які навчаються очно або в змішаному форматі. Водночас організація харчування може відрізнятися залежно від громади: місцева влада визначає умови роботи шкільних їдалень і покриває частину витрат, пов'язаних з організацією харчування.

Від чого залежить фактична економія

Для батьків безкоштовний шкільний обід фактично означає скорочення регулярних витрат на дитину. Якщо раніше сім'я оплачувала шкільне харчування самостійно, після запровадження програми ці кошти можна спрямувати на інші щоденні потреби. Зауважимо, що підсумкова сума економії залежить не лише від державного нормативу, а й від того, скільки днів дитина фактично відвідує школу та якою є вартість обіду в конкретному закладі.

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