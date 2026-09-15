Військовий Микола Мануйленко розвінчав поширені міфи про службу в армії. Він пояснив, кому насправді платять 120 тисяч гривень на місяць, кого годують безплатно і що армія видає військовим.

Цивільні часто уявляють службу в армії зовсім інакше, ніж вона влаштована насправді. Військовий Микола Мануйленко у матеріалі незалежного видання Texty.org.ua розвінчав найпоширеніші міфи — про зарплату в 120 тисяч гривень, безплатне харчування та житло для бійців.

Скільки насправді платять в армії

Твердження, що військовий може заробляти 120 тисяч гривень на місяць, справді не вигадка. Однак таку суму отримують лише ті, хто відсидів 30 днів у бліндажі поблизу лінії фронту. А це — приблизно 5–10% особового складу батальйону, що стоїть біля передової.

Решта військових заробляють 50–60 тисяч гривень на місяць. І навіть ці гроші можна втратити: якщо бійця зупинить військова служба правопорядку (ВСП) або ДПС за порушення, він залишиться без премії, а це мінус 30 тисяч гривень.

Кого в армії годують безплатно

Безплатне гаряче харчування тричі на день отримують лише працівники штабу батальйону та штабних служб — для них працює кухня, яка приносить їжу у великих термосах. Звичайні військові, які воюють, отримують просто продукти щотижня.

У наборі, за словами Мануйленка, є картопля, овочі, фрукти, соління, йогурти, масло, крупи, макарони, кетчупи, апельсини, оливки, а також морожена курятина й свинина. Усе зазвичай свіже, окрім м'яса — його після розморозки ділять на шашлик і котлети.

Де живуть військові

Ще один міф — що армія забезпечує бійців житлом. Насправді військових не селять: ті, хто зараз не на позиціях (а це близько 90% батальйону), живуть в орендованих квартирах і хатах, як звичайні цивільні. Оренда коштує від 10 до 30 тисяч гривень на місяць.

Безплатно можна зайняти хіба що покинуту будівлю в режимі «сарай». Тож більшість бійців відкривають OLX і шукають житло самотужки.

Що армія видає, а що — ні

Зі забезпечення військовим безплатно дають паливо (бензин і солярку), продукти, боєкомплект, зброю та обладнання — РЕБи й детектори. Натомість життєво необхідних речей армія не видає: автівок, запчастин для ремонту, гуми й мастила.

Чим можна допомогти військовим

На запитання «що потрібно військовим» Мануйленко відповідає коротко: гроші, гроші і ще раз гроші. Якщо є знайомий командир роти, найкраще перерахувати кошти — він сам придбає запчастини, гуму, мастило, зварювальний апарат, бензопили, обладнання для дронів, EcoFlow, генератор чи продукти.

Поруч із позиціями працюють магазини, інтернет і доставка, тож замовити й купити можна практично все — були б гроші.