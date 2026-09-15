Грибний суп — ситна, запашна страва, що зігріває в холодні дні. Цей варіант із білою квасолею готується в одній каструлі за пів години, а проста хитрість дає насичений смак без довгого варіння бульйону.

Грибний суп ми вже публікували — а цей варіант із білою квасолею виходить ще ситнішим. Грибний суп за цим рецептом готується в одній каструлі приблизно за 35 хвилин: багато печериць, біла квасоля, овочі та свіжий кріп дають глибокий і затишний смак. А головний секрет насиченого бульйону — банка готового крем-супу з грибів, яку додають просто в процесі.

Інгредієнти для грибного супу

680 г печериць (білих або коричневих), нарізаних скибочками;

1 велика цибулина, дрібно посічена;

3 великі зубчики часнику, подрібнені;

2 середні морквини, натерті на дрібній тертці;

3 великі стебла селери, нарізані кубиками;

2 ст. ложки олії для смаження;

1 банка (приблизно 310 г) крем-супу з грибів;

3 банки (по 400 г) білої квасолі (каннеліні або неві), промитої;

1,7 л овочевого бульйону;

½ ч. ложки солі;

½ ч. ложки меленого чорного перцю;

3 лаврові листки;

⅓ склянки (приблизно 80 мл) дрібно посіченого кропу або петрушки.

Як приготувати грибний суп: покроково

Нагрійте велику каструлю на середньо-сильному вогні, додайте 1 столову ложку олії. Викладіть печериці й обсмажуйте 7–8 хвилин до золотистого кольору, час від часу помішуючи. Перекладіть гриби в миску.

Зменшіть вогонь до середнього, додайте решту олії, цибулю, часник, моркву та селеру. Тушкуйте овочі 5 хвилин, помішуючи. Додайте крем-суп з грибів, перемішайте й готуйте ще 30 секунд.

Поверніть обсмажені гриби в каструлю разом із квасолею, бульйоном, сіллю, перцем і лавровими листками. Перемішайте, накрийте кришкою та доведіть до кипіння.

Зменшіть вогонь до слабкого й тушкуйте суп 20 хвилин. Вимкніть вогонь, додайте кріп і дайте настоятися 5 хвилин, щоб смаки з'єдналися. Досоліть за смаком і подавайте гарячим.

Готовий грибний суп смакує й сам по собі, але найкраще подавати його з хрустким хлібом або домашніми сухариками, поруч також пасує легкий зелений салат. Якщо хочеться більше овочів, додайте під час смаження нарізаний солодкий перець або покладіть у каструлю кубики пастернаку чи картоплі. Для глибшого смаку наприкінці можна додати шматочок вершкового масла або ще один натертий зубчик часнику. У холодильнику в герметичному контейнері суп зберігається до 5 днів, а після повного охолодження його можна заморозити на термін до 3 місяців.

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