Грибний суп ми вже публікували — а цей варіант із білою квасолею виходить ще ситнішим. Грибний суп за цим рецептом готується в одній каструлі приблизно за 35 хвилин: багато печериць, біла квасоля, овочі та свіжий кріп дають глибокий і затишний смак. А головний секрет насиченого бульйону — банка готового крем-супу з грибів, яку додають просто в процесі.
Інгредієнти для грибного супу
- 680 г печериць (білих або коричневих), нарізаних скибочками;
- 1 велика цибулина, дрібно посічена;
- 3 великі зубчики часнику, подрібнені;
- 2 середні морквини, натерті на дрібній тертці;
- 3 великі стебла селери, нарізані кубиками;
- 2 ст. ложки олії для смаження;
- 1 банка (приблизно 310 г) крем-супу з грибів;
- 3 банки (по 400 г) білої квасолі (каннеліні або неві), промитої;
- 1,7 л овочевого бульйону;
- ½ ч. ложки солі;
- ½ ч. ложки меленого чорного перцю;
- 3 лаврові листки;
- ⅓ склянки (приблизно 80 мл) дрібно посіченого кропу або петрушки.
Як приготувати грибний суп: покроково
Нагрійте велику каструлю на середньо-сильному вогні, додайте 1 столову ложку олії. Викладіть печериці й обсмажуйте 7–8 хвилин до золотистого кольору, час від часу помішуючи. Перекладіть гриби в миску.
Зменшіть вогонь до середнього, додайте решту олії, цибулю, часник, моркву та селеру. Тушкуйте овочі 5 хвилин, помішуючи. Додайте крем-суп з грибів, перемішайте й готуйте ще 30 секунд.
Поверніть обсмажені гриби в каструлю разом із квасолею, бульйоном, сіллю, перцем і лавровими листками. Перемішайте, накрийте кришкою та доведіть до кипіння.
Зменшіть вогонь до слабкого й тушкуйте суп 20 хвилин. Вимкніть вогонь, додайте кріп і дайте настоятися 5 хвилин, щоб смаки з'єдналися. Досоліть за смаком і подавайте гарячим.
Готовий грибний суп смакує й сам по собі, але найкраще подавати його з хрустким хлібом або домашніми сухариками, поруч також пасує легкий зелений салат. Якщо хочеться більше овочів, додайте під час смаження нарізаний солодкий перець або покладіть у каструлю кубики пастернаку чи картоплі. Для глибшого смаку наприкінці можна додати шматочок вершкового масла або ще один натертий зубчик часнику. У холодильнику в герметичному контейнері суп зберігається до 5 днів, а після повного охолодження його можна заморозити на термін до 3 місяців.
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