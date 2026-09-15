В Україні триває мобілізація, і за неявку до ТЦК за повісткою передбачено штрафи.

Мобілізація в Україні: штрафи за неявку до ТЦК — тема, що турбує кожного військовозобов'язаного. Як пояснює «Судово-юридична газета», за неявку до територіального центру комплектування за повісткою передбачено адміністративну відповідальність, однак в окремих ситуаціях сума стягнення може сягнути 255 тисяч гривень.

Базовий штраф для громадян за порушення правил військового обліку під час воєнного стану становить від 17 000 до 25 500 гривень. Такий діапазон встановлено статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Важливий нюанс: штраф накладається за кожне окреме порушення. Якщо військовозобов'язаний проігнорував одну повістку, потім другу, а згодом не з'явився на виклик ще кілька разів, ТЦК виписує окремий штраф за кожен такий епізод. Закон не обмежує кількість стягнень, тож сума поступово накопичується.

Окрім того, за ухилення від мобілізації передбачена й кримінальна відповідальність — стаття 336 Кримінального кодексу України встановлює за це позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Тож юристи радять не ігнорувати повістки, а з'явитися до ТЦК у вказаний час. У разі поважної причини неявки — хвороби, відрядження чи догляду за близькими — її слід підтвердити документально.

Як оскаржити штраф від ТЦК

Штраф можна оскаржити в суді протягом десяти днів з дня винесення постанови. Підставами для скасування можуть бути неналежне вручення повістки або відсутність самого факту порушення. Якщо суд скасував постанову, сплачені кошти повертають із бюджету.

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