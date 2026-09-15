Мобілізація в Україні знову обернулася судовою суперечкою: чоловік, який вступив до аспірантури за кордоном, звернувся в ТЦК по відстрочку, але отримав відмову — через довідку, яку іноземний університет просто не міг видати. Розповідаємо, що вирішив суд і як тепер українцям-здобувачам освіти підтверджувати навчання за кордоном.

Відстрочка від мобілізації через ЦНАП — тема, яку українці обговорюють постійно. Проте історія з аспірантурою за кордоном показала: навіть людина з реальним статусом здобувача освіти може втрапити в бюрократичну пастку. ТЦК вимагав від чоловіка довідку, яку іноземний університет фізично не міг оформити, і на цій підставі відмовив у відстроченні.

Ситуацію розібрала «Судово-юридична газета». Йдеться про типову історію: українець уклав договір і вступив до аспірантури іноземного вишу, а потім звернувся до військомату, щоб оформити відстрочку від призову. Право на відстрочку для здобувачів освіти передбачає Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Чому ТЦК відмовив: суть спору

Головну проблему створила звичайна довідка. Український ТЦК вимагає від студента або аспіранта офіційний документ, який підтверджує, що людина дійсно навчається. Форма такої довідки для іноземних вишів у законодавстві не уніфікована, тож закордонний університет просто не мав можливості її видати. У підсумку комісія відмовила чоловікові у відстроченні саме через відсутність цього паперу.

Що вирішив суд

Чоловік не погодився з рішенням ТЦК і оскаржив його. У таких спорах суди виходять із того, що наявність права на відстрочку не має залежати від одного шаблонного бланка, якщо людина фактично навчається. Якщо рішення військомату суперечить зібраним доказам — документу про зарахування, студентському квитку, договору із закладом освіти — суд має підстави скасувати відмову.

Що робити, якщо ТЦК відмовив у відстрочці

Право на відстрочку для чоловіків, які здобувають освіту, зберігається, але його потрібно довести. Юристи радять зібрати пакет документів, що підтверджує статус студента: довідку про зарахування, договір із закладом освіти, виписку з навчальної системи, у деяких випадках — апостиль на диплом чи довідку. Якщо виш не видає «української довідки», це не привід для автоматичної відмови, а підстава відтермінувати рішення.

У разі повторної відмови рішення комісії можна оскаржити в адміністративному суді. Саме такий шлях образ українець із цієї справи — і саме цю практику варто враховувати всім, хто навчається поза межами України та хоче зберегти відстрочку.

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