20-річний ветеран із Городнянщини знайшов постійну роботу на заводі, а його роботодавець отримав компенсацію за працевлаштування бійця. Як працює програма і хто нею може скористатися — далі.

Кар'єрний спіддейтинг у Чернігові познайомить містян із роботодавцями, а паралельно служба зайнятості допомагає з працевлаштуванням ветеранам. Історія 20-річного бійця з Городнянщини — наочний приклад того, як це працює.

Сергію Тенітенку лише 20 років, але за плечима вже є досвід, який випадає не кожному. У серпні 2024 року, одразу після школи, він підписав контракт і пішов на військову службу. Коли контракт закінчився, повернувся до рідної Хрипівки на Городнянщині Чернігівської області.

У пошуках роботи ветеран звернувся до служби зайнятості. Поки фахівці Городнянського відділу обласного центру зайнятості підбирали йому постійне місце, Сергій долучився до громадських робіт — разом із земляками упорядковував місця поховань та недоглянуті могили, заготовляв дрова до опалювального сезону.

Постійна робота знайшлася вже в червні: тепер Сергій працює апаратником комбікормового виробництва на ПрАТ «Городнянський комбікормовий завод». Для молодого ветерана це можливість будувати власне майбутнє, набувати професійного досвіду й бути корисним громаді.

Яку компенсацію дають роботодавцям

Важлива деталь цієї історії — роботодавець скористався компенсаційною програмою служби зайнятості. Завод отримує компенсацію фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованого безробітного з числа учасників бойових дій за направленням служби зайнятості. Виплату роблять не довше ніж 6 місяців — за умови, що працевлаштованого збережуть на роботі протягом періоду, який удвічі перевищує строк виплат.

Як повідомляє Чернігівський обласний центр зайнятості, у поточному році (січень–серпень) компенсаційними програмами скористалися 409 роботодавців області. Вони працевлаштували 556 громадян, а загалом їм профінансували майже 13 млн грн.

Хто і як може отримати роботу через службу зайнятості

Учасник бойових дій може звернутися до служби зайнятості за місцем проживання, зареєструватися й отримати статус безробітного. Далі фахівці підбирають вакансії, а поки триває пошук постійного місця — можна долучитися до громадських робіт і вже отримувати виплати.

Роботодавцям, які беруть ветеранів за направленням служби зайнятості, компенсують витрати на заробітну плату. Це вигідно й самому бізнесу: підприємство отримує вмотивованого працівника, а держава частково покриває його зарплату в перші місяці.

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