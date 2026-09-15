Салат з буряка у вигляді класичного вінегрету готується просто, а завдяки одній хитрості зберігає яскравий колір та охайний вигляд. Його зручно робити напередодні — наступного дня смак лише покращується.

Рецепт ідеального салата Шуба ми вже публікували — а салат з буряка у вигляді класичного вінегрету готується ще простіше. Це смачна, ситна і дуже яскрава страва з варених овочів та квашеної капусти, яку можна зробити напередодні: наступного дня вона стає ще смачнішою.

Рецепт належить до класики української та слов'янської кухні. Попри довгий список інгредієнтів, процес простий: потрібно лише зварити овочі, нарізати їх кубиками та заправити. Одна невелика хитрість допомагає зберегти апетитний вигляд страви.

Інгредієнти для салату з буряка

3 середні буряки (або 2 банки консервованого буряка, приблизно по 410 г кожна, зцідженого);

3 середні картоплини;

3 середні морквини;

½ склянки квашеної капусти (зцідженої);

3 середні мариновані огірки;

2 столові ложки соняшникової або оливкової олії;

1 столова ложка білого оцту;

1 невелика цибулина, дрібно нарізана (приблизно ½ склянки).

Як приготувати салат з буряка: покроково

1. У середній каструлі відваріть буряки приблизно 1 годину, поки ніж легко входитиме в овоч. Також можна взяти консервований буряк — його варити не потрібно. Якщо готуєте свіжий, зручніше почистити його до варіння.

2. В окремій каструлі відваріть картоплю та моркву приблизно 30 хвилин, поки ніж легко проходитиме крізь картоплю. Не переварюйте картоплю.

3. Злийте воду та дайте овочам охолонути до кімнатної температури або поставте в холодильник.

4. Очистьте картоплю, буряк та моркву від шкірки. Наріжте кубиками мариновані огірки, буряк, картоплю, моркву, а цибулю дрібно посічіть. Нарізаний буряк покладіть в окрему миску.

5. Окремо змішайте буряк із першою столовою ложкою олії — так його сік не забарвить інші інгредієнти.

6. З'єднайте буряк із рештою інгредієнтів, додайте другу столову ложку олії та оцет. За бажанням покладіть трохи більше квашеної капусти чи огірків до смаку. Поставте в холодильник до подачі.

Подавайте салат з буряка охолодженим. Його зручно готувати напередодні свят або сімейних обідів: за ніч у холодильнику смаки змішаються, і страва стане ще смачнішою. Зберігайте залишки в закритому посуді в холодильнику.

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