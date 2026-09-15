Рецепт идеального салата Шуба мы уже публиковали — а салат из свеклы в виде классического винегрета готовится ещё проще. Это вкусное, сытное и очень яркое блюдо из варёных овощей и квашеной капусты, которое можно сделать накануне: на следующий день оно становится ещё вкуснее.
Рецепт относится к классике украинской и славянской кухни. Несмотря на длинный список ингредиентов, процесс простой: нужно лишь сварить овощи, нарезать их кубиками и заправить. Одна небольшая хитрость помогает сохранить аппетитный вид блюда.
Ингредиенты для салата из свеклы
- 3 средние свеклы (или 2 банки консервированной свеклы, примерно по 410 г каждая, отцеженной);
- 3 средние картофелины;
- 3 средние моркови;
- ½ стакана квашеной капусты (отцеженной);
- 3 средних маринованных огурца;
- 2 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла;
- 1 столовая ложка белого уксуса;
- 1 небольшая луковица, мелко нарезанная (примерно ½ стакана).
Как приготовить салат из свеклы: пошагово
1. В средней кастрюле отварите свеклу примерно 1 час, пока нож не будет легко входить в овощ. Также можно взять консервированную свеклу — её варить не нужно. Если готовите свежую, удобнее почистить её до варки.
2. В отдельной кастрюле отварите картофель и морковь примерно 30 минут, пока нож не будет легко проходить сквозь картофель. Не переваривайте картофель.
3. Слейте воду и дайте овощам остыть до комнатной температуры или поставьте в холодильник.
4. Очистите картофель, свеклу и морковь от кожуры. Нарежьте кубиками маринованные огурцы, свеклу, картофель, морковь, а лук мелко порубите. Нарезанную свеклу положите в отдельную миску.
5. Отдельно смешайте свеклу с первой столовой ложкой масла — так её сок не окрасит остальные ингредиенты.
6. Соедините свеклу с остальными ингредиентами, добавьте вторую столовую ложку масла и уксус. По желанию положите немного больше квашеной капусты или огурцов по вкусу. Поставьте в холодильник до подачи.
Подавайте салат из свеклы охлаждённым. Его удобно готовить накануне праздников или семейных обедов: за ночь в холодильнике вкусы смешаются, и блюдо станет ещё вкуснее. Храните остатки в закрытой посуде в холодильнике.
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