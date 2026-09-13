Доплаты для пенсионеров в Киевской области включают и государственную социальную помощь по уходу: с 1 июля 2025 года ее назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины. Кто имеет право на выплату и как ее оформить — объясняем далее.

Пока жители региона следят за тем, не повторится ли дефицит продуктов в Киевской области, для пожилых людей важнее другой денежный вопрос. Доплаты для пенсионеров в Киевской области включают и государственную социальную помощь по уходу, которую с 1 июля 2025 года назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Право на эту выплату имеют не все пенсионеры. Помощь по уходу предоставляется лицам с инвалидностью вследствие войны, одиноким людям с инвалидностью I, II или III группы, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также одиноким малообеспеченным пенсионерам и тем, кто достиг 80-летнего возраста.

Выплату могут получить граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории, а также иностранцы и лица без гражданства, переселившиеся в Украину на постоянное проживание. Как поясняют в Пенсионном фонде, переход на оформление помощи через ПФУ состоялся на основании постановления Кабинета Министров от 11.06.2025 № 695.

Как оформить помощь по уходу

Заявление и документы подают в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, в том числе работающие в Киевской области, или онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ. Понадобятся паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

Условия начисления и перечень категорий определены постановлением правительства от 02.04.2005 № 261. Если человек уже получает пенсию, помощь по уходу выплачивается вместе с ней. Подробный порядок оформления описан на официальном сайте Пенсионного фонда Украины.

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