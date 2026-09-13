Киевская область за время большой войны отремонтировала более 4700 частных домов для переселенцев и переходит к созданию проектов социального жилья.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Киевщине получает новый толчок: в области уже отремонтировали более 4700 частных домов и переходят к новым проектам социального жилья — в частности, к жилым пространствам в Дидовщине и Ставище. О переходе от временных решений к постоянным говорил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко во время встречи с представительницей УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт, сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА), передает Proslav.

Сейчас в регионе проживают более 245 тысяч вынужденных переселенцев, поэтому главным приоритетом областные власти называют переход к качественному социальному жилью. «Сверяем совместные шаги и масштабируем сотрудничество с ключевыми международными партнерами Киевщины», — отметил Тимур Ткаченко.

Что уже сделали на Киевщине

За время полномасштабной войны при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в области отремонтировали более 4700 частных домов и установили 131 модульный дом. Жилье для переселенцев также обустроили в Славутиче, Переяславе и Дорогинке. Еще более 150 тысяч жителей региона получили прямые выплаты и гуманитарную поддержку.

Где появятся новые жилые пространства

Новые совместные проекты предусматривают создание жилого пространства для ВПЛ в Дидовщине и на базе помещения в Ставище. Кроме того, по информации КОВА, по области готовят еще 15 перспективных объектов. «Имеем четкий план действий, конкретные адреса и общее понимание, как завершить эти задачи в ближайшее время», — сказал Тимур Ткаченко.

Как переселенцам узнать об очередях и адресах

Для переселенцев, нуждающихся в жилье, главная точка входа — органы социальной защиты или ЦНАП по месту фактического проживания на Киевщине. Именно там ставят на квартирный учет, принимают документы на социальное жилье и объясняют, подпадает ли конкретная семья под ремонт поврежденного дома. Актуальные адреса новых объектов и очередность стоит уточнять непосредственно в местных советах или через официальные каналы КОВА.

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