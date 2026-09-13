Блины на молоке в этом рецепте получаются тонкими и нежными благодаря правильному тесту, а внутри прячется кремовая сырная начинка, напоминающая чизкейк, и сладкий ягодный соус.

Рецепт блинов на молоке с ягодным соусом мы уже публиковали — а эти блины на молоке готовятся с кремовой сырной начинкой, напоминающей чизкейк.

Блины на молоке — классика, которую любят и на завтрак, и на праздники. В этом рецепте тесто получается тонким и нежным, внутри — сладкая начинка из творога и сливочного сыра, а сверху — ягодный соус из черники. Получается нежно, как десерт.

Ингредиенты для блинов на молоке

Для теста:

3 стакана тёплого молока (примерно 720 мл);

3–4 яйца;

1 стакан пшеничной муки (150 г);

2 ст. л. растопленного сливочного масла;

1/4 ч. л. соли.

Для начинки:

340 г творога (или рикотты);

60 г размягчённого сливочного сыра;

1/4 стакана сахара (50 г);

1 ч. л. ванильного экстракта.

Для черничного соуса:

2 стакана свежей или замороженной черники (примерно 300 г);

1/3 стакана воды (80 мл);

1/3 стакана сахара (65 г);

1,5 ст. л. кукурузного крахмала;

2 ст. л. воды.

Для запекания: 2–4 ст. л. натёртого сливочного масла.

Как приготовить блины на молоке: пошагово

Сначала сделайте черничный соус. В небольшой кастрюле соедините чернику, 1/3 стакана воды и 1/3 стакана сахара. Доведите до кипения на среднем огне, затем уменьшите огонь и варите 1–2 минуты, пока ягоды слегка не размягчатся. В отдельной чашке смешайте крахмал с 2 ст. л. воды, влейте к ягодам, перемешайте венчиком и снова доведите до кипения. Варите 3–4 минуты, постоянно помешивая, пока привкус крахмала не исчезнет. Снимите с огня, дайте остыть до комнатной температуры и уберите в холодильник.

Приготовьте тесто. Миксером на средней скорости смешайте яйца, муку и соль до однородности — смесь получится густой. Постепенно, по четверти, вливайте тёплое молоко, каждый раз хорошо вымешивая. В конце добавьте растопленное масло и перемешайте до гладкости. Дайте тесту настояться 30–60 минут.

Жарьте блины на разогретой сковороде. Налейте столько теста, чтобы оно тонко покрыло дно, и готовьте на среднем огне, пока блин можно будет легко перевернуть. Переверните и жарьте с другой стороны ещё 1 минуту. Повторяйте, пока не закончится тесто.

Сделайте начинку. В миске смешайте творог, размягчённый сливочный сыр, сахар и ванильный экстракт до однородной кремовой массы.

Начините блины. Положите блин поджаренной стороной вниз, выложите около столовой ложки начинки в центр и распределите её по средней трети. Загните одну сторону к центру, затем противоположную, и сверните блин рулетиком.

Выложите начинённые блины в стеклянную форму для запекания, между слоями натирая немного сливочного масла. Запекайте в разогретой до 175 °C духовке около 30 минут, пока они хорошо не прогреются.

Подавайте по 2–3 блина на тарелке, сверху полейте черничным соусом. Вместо черники можно взять любые ягоды. Начинённые блины можно собрать накануне, накрыть плёнкой и держать в холодильнике, а за 30 минут до подачи прогреть в горячей духовке.

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