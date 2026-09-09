Млинці на молоці за цим рецептом виходять тонкими, еластичними та майже не рвуться — усе завдяки заварній хитрості, про яку мало хто знає.

Рецепт ніжних млинців на молоці ми вже публікували — а цей варіант млинців на молоці готується за заварною технікою: у готове тісто вливається гаряче молоко. Завдяки цьому млинці виходять тонкими, шовковистими та майже не рвуться під час перевертання.

Інгредієнти для млинців на молоці

На 20–25 млинців діаметром близько 25 см знадобиться:

3 яйця;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка солі;

3 склянки маслянки (приблизно 720 мл);

3⅓ склянки борошна (приблизно 430 г);

1 чайна ложка соди;

¼ склянки олії (приблизно 60 мл);

1½ склянки незбираного молока (приблизно 360 мл), киплячого.

Як приготувати млинці на молоці: покроково

1. Складіть у блендер яйця, сіль, цукор, маслянку та борошно. Збивайте 30–45 секунд, зупиняючись кожні 15 секунд, щоб зчистити борошно зі стінок. Якщо блендера немає, збийте тісто вінчиком у мисці до однорідності.

2. В окремій мисці змішайте кипляче молоко із содою протягом приблизно 15 секунд.

3. Влийте гаряче молоко в тісто, безперервно збиваючи (або поки працює блендер). Додайте олію та збийте ще 10 секунд, щоб вона добре з'єдналася з тістом.

4. Зніміть піну з поверхні тіста й викиньте її (або підсмажте окремо). Тісто готове; його можна тримати в холодильнику до 24–48 годин — перед використанням просто перемішайте.

5. Змастіть сковороду олією за допомогою паперового рушника або пензлика — це робіть лише перед першим млинцем. Розігрійте сковороду на середньому вогні.

6. Нахиліть сковороду під кутом 45 градусів і налийте ополоником тісто на піднятий край, а потім покрутіть сковороду, щоб тісто рівномірно покрило дно.

7. Коли на поверхні млинця не залишиться вологих плям, підчепіть краї лопаткою, переверніть і смажте ще 30 секунд — 1 хвилину. Готові млинці складайте стосиком один на одного.

Млинці можна подавати як із солодкими, так і з солоними начинками: зі згущеним молоком, варенням або вершковим сиром, а також із шинкою, сиром, копченим лососем чи яєчнею. Готові млинці зручно приготувати заздалегідь і розігріти в мікрохвильовці перед подачею.

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