Дефіцит олії на світовому ринку стає дедалі відчутнішим: у сезоні 2026/27 світ споживатиме більше рослинних олій, ніж вироблятиме, і різницю доведеться закривати наявними запасами.

Дефіцит продуктів на українських полицях має глибше коріння, ніж здається. Як повідомляє AgroNews із посиланням на аналітичну службу Oil World, світовий ринок рослинних олій входить у новий сезон із дефіцитом олії — споживання перевищить виробництво, а запаси доведеться проїдати.

У 2026/27 маркетинговому році світове виробництво восьми основних видів рослинних олій зросте лише на 1,7% — до 237,2 млн тонн. Водночас споживання сягне 237,6 млн тонн проти 232,23 млн у поточному сезоні. Різницю доведеться покривати наявними запасами, які швидко тануть.

Обмежене зростання виробництва аналітики пояснюють передусім очікуваним скороченням випуску пальмової олії, яке нарощування інших видів компенсує лише частково. Особливо гострою ситуація може стати вже в першому кварталі нового сезону.

Серед причин напруження прямо називають Причорномор'я. Раніше ринок розраховував, що більший урожай соняшнику й відновлення експортної пропозиції соняшникової олії з регіону принесуть полегшення. Натомість перебої з виробництвом і експортом в Україні та Росії можуть утримати відвантаження суттєво нижче нормального рівня.

Замістити соняшникову олію іншими видами заважає біопаливна промисловість. Значну частину соєвої та ріпакової олії в Північній Америці й Європі спрямовують на виробництво біопалива, і цей попит лишається високим. Одночасно в новому сезоні очікується скорочення виробництва та експорту пальмової олії.

Показовий приклад — соєва олія. Oil World прогнозує її виробництво на рівні 71 млн тонн, що на 2,5 млн більше за попередній рік. Однак приріст осідає всередині країн-виробників: у США внутрішнє споживання соєвої олії за квітень-липень сягнуло 4,9 млн тонн, додавши 0,8 млн за рік, і виробництво за цим темпом не встигало. Американські запаси соєвої олії за ці чотири місяці скоротилися на чверть.

Зростання світового споживання рослинних олій наступного сезону сповільниться до 2,3% проти 3,6% торік — стримуватимуть його вищі ціни. Частину попиту доведеться закривати із запасів, які, за прогнозом, скоротяться на 13,5% — до 31,97 млн тонн. Саме такий дефіцит олії й закладають аналітики в баланс нового сезону.

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