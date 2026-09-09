За рік винайняти квартиру в Чернівцях стало помітно дорожче: попит штовхають угору переселенці, студенти та бізнес, а доступних варіантів дедалі меншає. Розповідаємо, які ціни склалися на ринку у вересні та де ще можна знайти бюджетне житло.

Компенсація за генератори у Чернівцях нагадує, наскільки важливою стала енергонезалежність — тепер за квартиру з резервним живленням орендарі готові доплачувати 10–20%, а сама оренда житла в місті за рік подорожчала в середньому на 14–22%.

Про ситуацію на ринку оренди в Чернівцях виданню BUK media розповіла рієлторка Ірина Білокопита. За її словами, попит зростає через внутрішньо переміщених осіб, бізнес і студентів, а кількість якісного житла в безпечному західному регіоні обмежена.

Скільки коштує оренда

Однокімнатні квартири в Чернівцях нині здають за 13 500 – 15 500 грн на місяць, що еквівалентно 350–380 доларам. Варіанти із сучасним ремонтом та автономним опаленням у новобудовах або ближче до центру сягають 18 000 – 22 000 грн. Двокімнатні коштують орієнтовно 18 000 – 18 500 грн (450–600 доларів), а трикімнатні — 21 500 – 22 000 грн (від 520 доларів і вище).

Окрему цінність має житло, здатне пережити відключення світла. За індивідуальне опалення, встановлені інвертори, акумулятори чи резервне живлення орендарі доплачують ще 10–20% до базової ціни.

Де найдорожче

Найвищий попит і найвищий цінник тримають центр міста, район Соборної площі та парку Шевченка, а також сучасні житлові комплекси — зокрема на проспекті Незалежності та вулиці Руській. Натомість у спальних районах ціни помітно нижчі: трикімнатну квартиру без меблів у панельному будинку на Південно-Кільцевій, Бульварі чи Скальда можна винайняти приблизно за 300 доларів.

Реальний діапазон цін видно з оголошень у Telegram-чатах із нерухомості. Двокімнатна квартира на вулиці Героїв Небесної Сотні — другий поверх, централізоване опалення, поруч школа й садок, вільна з жовтня — здається за 350 доларів. Скромніша однокімнатна на вулиці Ентузіастів — за 250 доларів на місяць плюс комунальні.

Дешеве житло розбирають миттєво

Вигідні варіанти зникають найшвидше. Киянка Наталія, яка переїхала до Чернівців місяць тому, знайшла квартиру напряму через власника. Житло, яке пропонували через оголошення, коштувало значно дорожче, а до ціни додавалися чималі переплати: оплата за перший і останній місяць одразу та стовідсоткова комісія рієлтору.

Самих оголошень про оренду також поменшало: на платформі OLX їх нині близько 80. Інколи у власників трапляються дуже вигідні пропозиції — за 10–12 тисяч гривень і навіть менше, з хорошими умовами. Але, за словами Ірини Білокопитої, дешеві квартири розхапують, як пиріжки, і на ринку лишаються переважно дорожчі.

Доступна альтернатива для студентів

Для орендарів зі скромнішим бюджетом Чернівці все ж сприятливіші, ніж сусідні Ужгород чи Львів. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича шукають житло поблизу корпусів і центру — на вулицях Університетській, Коцюбинського та проспекті Незалежності. Однокімнатну квартиру в скромному стані тут можна винайняти за 9 000 – 12 000 грн на місяць, а окрему кімнату — за 3 500 – 5 000 грн.

Що з орендою в інших містах

Подорожчання оренди характерне для всього заходу України, куди масово переїжджають кияни. За рік найбільше оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир додалося в Луцьку — на 23%; у Чернівцях їх кількість зросла на 10%, у Києві — на 6%, у Вінниці — на 4%, в Івано-Франківську — на 3%. Саме однокімнатні подорожчали найдужче — на 26% за рік.

У столиці ціни, навпаки, трохи просіли. За даними сервісу ЛУН, середню однокімнатну квартиру в Києві в липні здавали за 19 тисяч гривень, а нині — за 18 тисяч, причому в реальних угодах власники погоджуються й на 16,9 тисячі. Двокімнатні подешевшали з 28 до 26,9 тисячі, а фактично їх орендують у середньому за 21,9 тисячі.

Як шукати квартиру вигідніше

Тим, хто саме шукає житло в Чернівцях, рієлтори радять не зволікати з рішенням: найкращі варіанти зникають першими. Варто щодня перевіряти свіжі оголошення на OLX і в Telegram-чатах, а також пробувати виходити на власника напряму — це дає змогу уникнути комісії рієлтора та подвійної передоплати. Якщо бюджет обмежений, зверніть увагу на спальні райони й квартири без меблів: там ціна може бути вдвічі нижчою, ніж у центрі.

Рієлтори прогнозують: якщо обстріли столиці та області не припиняться, потік переселенців лише зростатиме, а разом із ним може ще більше піднятися вартість оренди на заході, зокрема на Буковині. Тож нинішні ціни цілком можуть виявитися ще не межею.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Чернівцях 7 вересня: у водоканалі назвали, які вулиці лишилися без водопостачання.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Чернівцях: які товари зникають з полиць.