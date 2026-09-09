Як швидко звільнити пам'ять на смартфоні, не видаляючи улюблених фото та музики: найпростіші способи для iPhone та Android.

Поширені проблеми зі смартфоном мають просте вирішення. Якщо телефон повідомляє, що пам'ять заповнена, не поспішайте видаляти фотографії чи музику — ось як швидко звільнити пам'ять на смартфоні за кілька хвилин. Ці поради зібрали журналісти ТСН.ua.

Що допоможе на iPhone

Очистіть кеш Safari. Браузер зберігає копії переглянутих сторінок, щоб ті швидше відкривалися повторно. Копії осідають на смартфоні й займають простір. Шлях: «Налаштування» браузера → «Очищення історії».

Вимкніть «Фотопотік». Сервіс відповідає за збереження фото й відео. Вимкнення повертає мегабайти: «Налаштування» → «iCloud» → «Фото».

Видаліть накопичені бесіди в месенджерах. У чатах роками зберігаються непотрібні повідомлення, які можна сміливо стерти.

Перевстановіть застосунки. У «Налаштування» → «Основні» → «iCloud сховище» → «Керувати» видно, які програми займають найбільше місця. Зайве можна видалити, а згодом встановити наново.

Скористайтеся хитрістю з фільмом. В iTunes виберіть фільм, розмір якого перевищує вільне місце, і спробуйте його завантажити — система запропонує оптимізацію, після якої може звільнитися близько 400–500 Мб.

Що допоможе на Android

Очистіть кеш. Це найперше: «Налаштування» → «Пам'ять» → «Кеш файли» → очистити.

Встановіть спеціальну програму. Для Android доступно чимало «чистильників», які самі знаходять і видаляють зайві файли.

Купіть карту microSD. Внутрішню пам'ять краще лишити для застосунків, а фото, відео та музику зберігати на карті.

Користуйтеся хмарними сховищами. Онлайн-сервіси безкоштовно тримають файли, фото й музику на віддалених серверах.

Регулярно чистіть листи та SMS. Рекламні розсилки лише займають пам'ять, тож їх варто одразу видаляти.

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