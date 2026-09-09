Как быстро освободить память на смартфоне, не удаляя любимые фото и музыку: самые простые способы для iPhone и Android.

Распространённые проблемы со смартфоном часто имеют простое решение. Если телефон сообщает, что память заполнена, не спешите удалять фотографии или музыку — вот как быстро освободить память на смартфоне за несколько минут. Эти советы собрали журналисты ТСН.ua.

Что поможет на iPhone

Очистите кеш Safari. Браузер сохраняет копии просмотренных страниц, чтобы те быстрее открывались повторно. Копии оседают на смартфоне и занимают место. Путь: «Настройки» браузера → «Очистка истории».

Отключите «Фотопоток». Сервис отвечает за сохранение фото и видео. Отключение возвращает мегабайты: «Настройки» → «iCloud» → «Фото».

Удалите скопившиеся беседы в мессенджерах. В чатах годами хранятся ненужные сообщения, которые можно смело стереть.

Переустановите приложения. В «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iCloud» → «Управлять» видно, какие программы занимают больше всего места. Лишнее можно удалить, а затем установить заново.

Воспользуйтесь хитростью с фильмом. В iTunes выберите фильм, размер которого превышает свободное место, и попробуйте его загрузить — система предложит оптимизацию, после которой может освободиться около 400–500 Мб.

Что поможет на Android

Очистите кеш. Это первое: «Настройки» → «Память» → «Кеш файлы» → очистить.

Установите специальную программу. Для Android доступно немало «чистильщиков», которые сами находят и удаляют лишние файлы.

Купите карту microSD. Внутреннюю память лучше оставить для приложений, а фото, видео и музыку хранить на карте.

Пользуйтесь облачными хранилищами. Онлайн-сервисы бесплатно держат файлы, фото и музыку на удалённых серверах.

Регулярно очищайте письма и SMS. Рекламные рассылки лишь занимают память, поэтому их стоит сразу удалять.

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