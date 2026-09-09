Салат из свеклы — яркая, сочная закуска, которая по вкусу напоминает маринованную капусту, но с приятной сладостью свеклы. Готовится просто, а неожиданный маринад делает вкус особенно насыщенным.

Рецепт салата Шуба мы уже публиковали — а салат из свеклы готовится совсем иначе: свеклу здесь не отваривают, а маринуют сырой вместе с капустой. В результате получается яркая, сочная закуска, которая по вкусу напоминает маринованную капусту, но с приятной сладостью свеклы.

Ингредиенты для салата из свеклы

2 средних кочана капусты (вместе примерно 2,3–2,7 кг);

3 средние свеклы (примерно 450 г);

3 крупных зубчика чеснока.

Для маринада:

480 мл фильтрованной воды;

300 мл масла (подойдет светлое оливковое);

240 мл белого уксуса;

200 г сахара;

2 ст. л. морской соли (лучше не йодированной).

Как приготовить салат из свеклы: пошагово

1. В небольшой кастрюле соедините все ингредиенты для маринада: 480 мл фильтрованной воды, 300 мл масла, 240 мл уксуса, 200 г сахара и 2 ст. л. морской соли. Доведите до кипения, снимите с огня и остудите до комнатной температуры.

2. Капусту мелко нашинкуйте и переложите в самую большую миску. Свеклу натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой и добавьте к капусте. Чеснок мелко порубите и тоже положите в миску.

3. Залейте овощи остывшим маринадом и перемешайте. Сверху поставьте гнет, чтобы маринад поднялся до поверхности: подойдет большая тарелка, прижатая наполненной водой миской. Оставьте в холодильнике или в прохладном месте на 7–10 часов или на ночь.

4. Переложите салат в стеклянную банку или контейнер, чтобы было удобнее хранить, и держите в холодильнике до подачи.

Салат из свеклы хорошо хранится в холодильнике около недели. Подавайте его к стейку и картофельному пюре — кисло-сладкий вкус хорошо дополняет мясные блюда. Для маринования не используйте алюминиевую посуду, а капусту выбирайте светлого цвета, а не ярко-зеленую.

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