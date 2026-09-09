Рецепт салата Шуба мы уже публиковали — а салат из свеклы готовится совсем иначе: свеклу здесь не отваривают, а маринуют сырой вместе с капустой. В результате получается яркая, сочная закуска, которая по вкусу напоминает маринованную капусту, но с приятной сладостью свеклы.
Ингредиенты для салата из свеклы
- 2 средних кочана капусты (вместе примерно 2,3–2,7 кг);
- 3 средние свеклы (примерно 450 г);
- 3 крупных зубчика чеснока.
Для маринада:
- 480 мл фильтрованной воды;
- 300 мл масла (подойдет светлое оливковое);
- 240 мл белого уксуса;
- 200 г сахара;
- 2 ст. л. морской соли (лучше не йодированной).
Как приготовить салат из свеклы: пошагово
1. В небольшой кастрюле соедините все ингредиенты для маринада: 480 мл фильтрованной воды, 300 мл масла, 240 мл уксуса, 200 г сахара и 2 ст. л. морской соли. Доведите до кипения, снимите с огня и остудите до комнатной температуры.
2. Капусту мелко нашинкуйте и переложите в самую большую миску. Свеклу натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой и добавьте к капусте. Чеснок мелко порубите и тоже положите в миску.
3. Залейте овощи остывшим маринадом и перемешайте. Сверху поставьте гнет, чтобы маринад поднялся до поверхности: подойдет большая тарелка, прижатая наполненной водой миской. Оставьте в холодильнике или в прохладном месте на 7–10 часов или на ночь.
4. Переложите салат в стеклянную банку или контейнер, чтобы было удобнее хранить, и держите в холодильнике до подачи.
Салат из свеклы хорошо хранится в холодильнике около недели. Подавайте его к стейку и картофельному пюре — кисло-сладкий вкус хорошо дополняет мясные блюда. Для маринования не используйте алюминиевую посуду, а капусту выбирайте светлого цвета, а не ярко-зеленую.
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