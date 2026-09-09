К утру 9 сентября из-за российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов появились новые отключения электроэнергии в пяти областях Украины.

Графики отключения света в Черкасской области уже опубликованы на неделю, однако утром 9 сентября российские атаки добавили новые отключения электроэнергии сразу в пяти регионах Украины.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в Facebook. По данным компании, в результате российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов к утру появились новые отключения в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях.

Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, энергетики уже начали восстановительные работы. В "Укрэнерго" подчеркнули, что восстановление электроснабжения продолжается непрерывно, однако в прифронтовых районах темпы могут быть медленнее из-за опасности повторных обстрелов.

Потребление растет, энергетики просят экономить

По состоянию на 9:30 среды потребление электроэнергии на 1,7% превышает уровень предыдущего дня. Чтобы снизить нагрузку на сеть, в "Укрэнерго" советуют перенести активное использование мощных приборов на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 15:00.

В то же время в вечерние часы, с 18:00 до 22:00, энергетики просят максимально ограничить использование мощной техники: стиральных машин, бойлеров, электрообогревателей и кондиционеров. Это помогает избежать дополнительных аварийных отключений в часы пиковой нагрузки.

Будут ли вводить графики отключений

Несмотря на аварийные отключения, применение плановых графиков отключения света в Украине 9 сентября не прогнозируется. То есть ситуация в энергосистеме остается контролируемой, а отключения в пяти областях являются следствием именно боевых действий, а не дефицита мощности.

Что делать, если в вашем доме пропал свет

Если электроэнергия пропала из-за аварии или обстрела, прежде всего стоит проверить официальные сообщения местного облэнерго и "Укрэнерго". Заранее зарядите павербанки и держите наготове фонарики, запас воды и заряженные телефоны близких. Для сообщений о повреждении линий используйте колл-центр своего оператора системы распределения.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Николаеве и Херсонской области: власти рассказали, куда обращаться во время блэкаута.

Также Politeka сообщала, отключение света в Волынской области: бизнесу посоветовали, как подготовиться к перебоям с электричеством.

Как сообщала Politeka, зарядите павербанки: энергетики предупредили о графиках отключения света в Черниговской области 9 и 10 сентября.