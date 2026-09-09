Во время воздушной тревоги работники часто не знают, обязаны ли они работать и как оплачивается время, проведенное в укрытии. Объясняем главные права и новые правила двухуровневой системы тревог.

Права украинцев на работе во время воздушной тревоги становятся всё более актуальными: государство вводит новую двухуровневую систему оповещения, поэтому работникам важно понимать, что будет с зарплатой, если придётся идти в укрытие.

Два уровня тревоги: когда можно работать

Правительство полностью обновляет систему оповещения, чтобы дать людям и бизнесу больше предсказуемости. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого, вводят два уровня: жёлтый будут объявлять, как правило, во время налёта вражеских дронов, а красный — при ракетной опасности, баллистических атаках и массированных обстрелах.

«Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому во время жёлтого уровня тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности», — отметил глава правительства.

Обязательное условие — доступ персонала и посетителей к укрытиям. Предприятиям, у которых укрытий нет, дают 3 месяца на решение этого вопроса.

Можно ли не работать во время тревоги

По нормам трудового законодательства работник имеет право покинуть рабочее место и перейти в укрытие, когда объявлена воздушная тревога. Работодатель не может заставлять человека работать в условиях прямой угрозы жизни и здоровью — он обязан обеспечить безопасные условия.

В то же время, если предприятие продолжает работу во время «жёлтого» уровня и работник может выполнять обязанности дистанционно или в безопасном месте с укрытием, работа продолжается в обычном режиме.

Что будет с зарплатой

Время пребывания в укрытии в рабочие часы оплачивается как рабочее, ведь остановка произошла не по вине работника. Если же из-за тревоги работа полностью остановлена и это оформлено как простой не по вине работника, такое время оплачивают в размере не ниже двух третей тарифной ставки.

Отдельная ситуация — отключение света, из-за которого работник физически не может выполнять работу. Такой период тоже, как правило, признают простоем, и он оплачивается, а не оставляет человека без денег.

Что делать работнику

Практические шаги, которые советуют юристы:

Сообщить руководителю о переходе в укрытие во время тревоги.

Зафиксировать факт пребывания в укрытии — скриншот оповещения или запись в табеле.

Если работодатель отказывается оплачивать время тревоги или заставляет работать под угрозой — обратиться в Гоструда или в суд.

Киеву правительство также рекомендовало обеспечить работу метро во время «жёлтого» уровня тревоги и увеличить количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы и укрытий. Кроме того, комендантский час предлагают сократить до 01:00–05:00.

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