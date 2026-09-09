Клиент Ощадбанка может неожиданно потерять доступ к деньгам на карте из-за финансового мониторинга, ареста средств исполнителем или устаревших данных — для разблокировки понадобятся разные документы.

Сменить банк для пенсий и субсидий украинцев просили заранее, однако банковских неожиданностей не становится меньше: клиент Ощадбанка может внезапно потерять доступ к деньгам на карте, и порядок возврата средств зависит от конкретной причины блокировки.

Почему банк ограничивает доступ к карте

Чаще всего ограничения связаны с финансовым мониторингом. Банк проверяет операции, которые выглядят нетипичными: например, многочисленные переводы небольших сумм от разных людей или разовое зачисление значительной суммы. В таком случае придется подтвердить законное происхождение средств.

Еще одна причина — арест средств исполнительной службой из-за долгов по алиментам, коммунальным услугам, штрафам или судебным обязательствам. Постановление об аресте государственный или частный исполнитель направляет банку, и тот обязан его выполнить.

Доступ также ограничивают из-за неактуальных персональных данных, если истек срок действия документа, а новые данные не внесли в систему. Отдельно банк может временно заблокировать операции из-за подозрения на мошенничество — несколько неудачных попыток ввода ПИН-кода или вход с нового устройства, а также после окончания срока действия пластиковой карты.

Какие документы нужны для разблокировки

Перечень документов зависит от причины блокировки, поясняют в издании «На пенсії» со ссылкой на советы юристов. Для актуализации данных понадобятся паспорт гражданина Украины или ID-карта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

После финмониторинга банк может попросить справку о зарплате, документы о доходах, декларацию, договор купли-продажи имущества или документы о получении официальных выплат. Если средства арестовали за долги, нужно постановление исполнителя о снятии ареста или соответствующее решение суда.

Что делать, если карту уже заблокировали

Сначала выясните причину — через мобильное приложение Ощадбанка или по телефону горячей линии 0 800 210 800. Вопросы безопасности или ПИН-кода обычно решают дистанционно через оператора по кодовому слову. Из-за финмониторинга или актуализации данных придется обратиться в отделение с документами.

Находясь за границей, можно поручить представителю решить вопрос в отделении по нотариальной доверенности. При этом блокировка не означает, что деньги исчезли: обычно ограничиваются конкретные операции, а средства остаются на счете до выяснения обстоятельств.