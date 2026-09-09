Рецепт маринованных огурцов — это классика украинской консервации, которая дает хрустящие плоды с ярким кисло-сладким вкусом. Рассказываем проверенные пропорции маринада и пошаговый процесс заготовки на зиму.

Рецепт салата из капусты — лишь один из примеров простых осенних заготовок, которые украинцы делают каждый год. Не менее популярным остается рецепт маринованных огурцов: плоды получаются хрустящими, с ярким кисло-сладким вкусом и стойким ароматом специй.

Как подготовить огурцы и банки

Огурцы тщательно моют, а чтобы они стали упругими, их можно замочить на несколько часов в холодной воде. Банки и крышки стерилизуют. На дно каждой банки кладут традиционный набор специй: укроп, чеснок, лавровый лист, горошины черного перца, гвоздику и листья хрена. По желанию добавляют горчичные зерна или ломтики лука — они усиливают аромат маринада.

Пропорции маринада на 1 литр воды

Для маринада берут воду, уксус (столовый 9% или яблочный), сахар и соль. По проверенным пропорциям, которые приводит ТСН, на один литр воды нужно 1–2 столовые ложки соли, 2–3 столовые ложки сахара и 50–100 мл уксуса. Соотношение регулируют по вкусу: больше сахара дает более сладкий рассол, а больше уксуса — более резкую кислинку. Готовый маринад доводят до кипения.

Как закатывать маринованные огурцы

Огурцы плотно укладывают в банки и заливают горячим маринадом доверху, чтобы жидкость полностью покрывала плоды. Затем банки накрывают крышками и ставят в большую кастрюлю с горячей водой — она должна доходить до «плечиков» банок. Стерилизуют от 10 до 20 минут от момента закипания воды, в зависимости от объема банки.

Что сделать после стерилизации

После стерилизации крышки плотно закручивают, банки переворачивают вверх дном и укутывают до полного остывания. Остывшие банки хранят в прохладном темном месте — погребе, кладовой или на балконе. Готовые огурцы подают как самостоятельную закуску, добавляют в салаты и праздничные блюда.

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