Шакшука з гарбузом — ситна версія класичної яєчні в пряному томатному соусі, яку готують в одній пательні. Додавання гарбуза робить страву густішою та насиченішою, а яйця запікаються рівно до тієї консистенції жовтка, яка вам до смаку.

Рецепт ідеальної шакшуки ми вже публікували — а шакшука з гарбузом готується інакше: овоч додає соусу густини та легкої солодкості, а яйця запікаються в духовці до бажаного стану жовтка.

Шакшука відома як сніданок із припущених у томатному соусі яєць, і її найчастіше готують на плиті. У цій версії до базового соусу додаються кубики гарбуза, які спершу підрум'янюють, а вже потім тушкують разом із помідорами та спеціями. Так компоненти зберігають текстуру, а страва стає густішою й ситнішою.

Інгредієнти для шакшуки з гарбузом

1 банка (приблизно 800 г) цілих очищених помідорів;

2 ст. л. пасти хариса;

2 ст. л. оливкової олії;

2 склянки гарбуза мускатного, нарізаного кубиками приблизно 1 см (близько 280 г);

1/2 жовтої цибулини, дрібно нарізаної;

1/2 ч. л. крупної солі;

1 зубчик часнику, подрібнений;

2 ст. л. дрібно нарізаного маринованого лимона;

2 ч. л. перцю алеппо;

1 ч. л. копченої паприки;

1/2 ч. л. каєнського перцю (за бажанням);

2 ст. л. томатної пасти;

4 великі яйця;

пластівці солі та чорний мелений перець — до смаку;

свіжа кінза — для подачі;

смажена піта — для подачі.

Як приготувати шакшуку з гарбузом: покроково

Крок 1. Розігрійте духовку до 190 °C, поставивши решітку по центру. У великій мисці з'єднайте помідори разом із соком і пасту хариса, розімніть виделкою або товкачиком до шматкуватої маси.

Крок 2. На жароміцній пательні діаметром 25–30 см розігрійте оливкову олію на середньо-сильному вогні до легкого серпанку. Додайте гарбуз і обсмажуйте, періодично помішуючи, поки краї не підрум'яняться, 2–3 хвилини. Перекладіть гарбуз на тарілку.

Крок 3. У ту саму пательню додайте цибулю, сіль і, за потреби, ще трохи олії; готуйте до м'якості близько 6 хвилин. Додайте часник, маринований лимон, перець алеппо, копчену паприку та каєнський перець (якщо використовуєте) і готуйте, помішуючи, 1 хвилину. Додайте томатну пасту та готуйте ще 1 хвилину.

Крок 4. Поверніть гарбуз у пательню та влийте томатну суміш. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи, потім зменшіть вогонь і тушкуйте, час від часу помішуючи, поки соус злегка не загусне, близько 15 хвилин.

Крок 5. Зніміть пательню з вогню та зробіть у соусі чотири заглиблення. Викладіть у кожне по яйцю та поставте пательню в духовку. Запікайте до легкого загусання білка: приблизно 12 хвилин для рідких жовтків або близько 16 хвилин для щільніших, «кремових» жовтків.

Крок 6. Приправте пластівцями солі та чорним меленим перцем, прикрасьте листочками кінзи та одразу подавайте зі смаженою пітою.

Шакшуку з гарбузом найсмачніше подавати одразу, поки жовтки теплі, — із пітою або свіжим хлібом, щоб умочувати в соус. Якщо частина страви залишилася, зберігайте її в холодильнику до двох діб і обережно розігрівайте на слабкому вогні.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати наваристий грибний суп, смак якого змінює одна деталь.

Також Politeka писала, як приготувати швидкі фаршировані перці з соковитою начинкою.

Як повідомляла Politeka, млинці з м'ясом і грибами можна приготувати з начинкою, яку зручно заморожувати.