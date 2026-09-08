Шакшука с тыквой — сытная версия классической глазуньи в пряном томатном соусе, которую готовят в одной сковороде. Добавление тыквы делает блюдо гуще и насыщеннее, а яйца запекаются ровно до той консистенции желтка, которая вам по вкусу.

Рецепт идеальной шакшуки мы уже публиковали — а шакшука с тыквой готовится иначе: овощ делает соус гуще и слегка слаще, а яйца запекаются в духовке до нужного состояния желтка.

Шакшука известна как завтрак из яиц, припущенных в томатном соусе, и чаще всего её готовят на плите. В этой версии в базовый соус добавляются кубики тыквы, которые сначала подрумянивают, а затем тушат вместе с помидорами и специями. Так компоненты сохраняют текстуру, а блюдо становится гуще и сытнее.

Ингредиенты для шакшуки с тыквой

1 банка (примерно 800 г) целых очищенных помидоров;

2 ст. л. пасты харисса;

2 ст. л. оливкового масла;

2 стакана мускатной тыквы, нарезанной кубиками примерно 1 см (около 280 г);

1/2 жёлтой луковицы, мелко нарезанной;

1/2 ч. л. крупной соли;

1 зубчик чеснока, измельчённый;

2 ст. л. мелко нарезанного маринованного лимона;

2 ч. л. перца алеппо;

1 ч. л. копчёной паприки;

1/2 ч. л. кайенского перца (по желанию);

2 ст. л. томатной пасты;

4 крупных яйца;

хлопья соли и чёрный молотый перец — по вкусу;

свежая кинза — для подачи;

жареная пита — для подачи.

Как приготовить шакшуку с тыквой: пошагово

Шаг 1. Разогрейте духовку до 190 °C, поставив решётку по центру. В большой миске соедините помидоры вместе с соком и пасту харисса, разомните вилкой или толкушкой до кусочковой массы.

Шаг 2. На жаропрочной сковороде диаметром 25–30 см разогрейте оливковое масло на средне-сильном огне до лёгкого дымка. Добавьте тыкву и обжаривайте, периодически помешивая, пока края не подрумянятся, 2–3 минуты. Переложите тыкву на тарелку.

Шаг 3. В ту же сковороду добавьте лук, соль и, при необходимости, ещё немного масла; готовьте до мягкости около 6 минут. Добавьте чеснок, маринованный лимон, перец алеппо, копчёную паприку и кайенский перец (если используете) и готовьте, помешивая, 1 минуту. Добавьте томатную пасту и готовьте ещё 1 минуту.

Шаг 4. Верните тыкву в сковороду и влейте томатную смесь. Доведите до кипения, постоянно помешивая, затем уменьшите огонь и тушите, время от времени помешивая, пока соус слегка не загустеет, около 15 минут.

Шаг 5. Снимите сковороду с огня и сделайте в соусе четыре углубления. Выложите в каждое по яйцу и поставьте сковороду в духовку. Запекайте до лёгкого загустения белка: примерно 12 минут для жидких желтков или около 16 минут для более плотных, «кремовых» желтков.

Шаг 6. Приправьте хлопьями соли и чёрным молотым перцем, украсьте листиками кинзы и сразу подавайте с жареной питой.

Шакшуку с тыквой вкуснее всего подавать сразу, пока желтки тёплые, — с питой или свежим хлебом, чтобы макать в соус. Если часть блюда осталась, храните её в холодильнике до двух суток и аккуратно разогревайте на слабом огне.

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