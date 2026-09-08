Цены на топливо продолжают расти, поэтому водители ищут способы экономить на бензине и дизеле. Разбираемся, как выгоднее заправлять авто — полным баком или порциями по 10 литров.

Цены на топливо в Украине продолжают расти, поэтому водителей всё чаще интересует, как выгоднее заправлять автомобиль. В материале автопортала Autoportal разобрано, что лучше сказывается на бюджете — полный бак или регулярные порции по 10 литров — и почему привычка «доливать понемногу» может оказаться дороже.

На фоне подорожания бензина и дизеля заправка полного бака даёт водителю заметное преимущество, отмечает редактор Autoportal Алексей Астапов. Водитель реже посещает АЗС и покупает больший запас по текущей цене, а это имеет значение, когда стоимость топлива постоянно растёт.

Полный бак помогает зафиксировать текущую цену топлива

Если заправить 50–60 литров перед очередным подорожанием, этот запас будет куплен по старой цене. Доливая по 10 литров, водитель быстрее вернётся на АЗС и следующую порцию топлива может покупать уже по более высокому тарифу. Сейчас бензин на украинских заправках местами уже достигает 80–82 гривен за литр, поэтому разница даже в несколько гривен становится ощутимой.

Влияет и количество заездов на заправку. Частые визиты означают дополнительную дорогу, разгоны, торможения и возможную работу двигателя на холостом ходу. При баке на 50–60 литров заправляться порциями по 10 литров придётся примерно в пять-шесть раз чаще, чем при разовой заправке полного бака.

Заправка по 10 литров создаёт лишь ощущение меньшего расхода денег за один визит на АЗС. При росте цен выгоднее приобрести больший запас топлива по текущей стоимости и реже заезжать на заправку.

Большой объём может быть выгоднее и в рамках программ лояльности. Некоторые сети АЗС предлагают скидки в зависимости от количества купленных литров или специальные предложения через мобильные приложения — тогда полный бак приносит дополнительную экономию.

Почему постоянно ездить с почти пустым баком нежелательно

Заправка по 10 литров имеет и технические недостатки. Топливо участвует в охлаждении погружного электрического бензонасоса, поэтому систематическая эксплуатация автомобиля с низким уровнем в баке может ухудшать условия его работы. Ещё один фактор — свободный объём бака, где при определённых температурных условиях образуется конденсат, а влага нежелательна для топливной системы.

Впрочем, дополнительная масса топлива не даёт значительного преимущества варианту с заправкой по 10 литров. Разница в 40–50 килограммах между полным и почти пустым баком составляет лишь небольшую часть общей массы современного автомобиля, поэтому существенно не влияет на расход.

Как правильно заправлять полный бак

Полный бак не означает, что нужно доливать топливо после автоматического отключения заправочного пистолета. Заправку стоит завершать после первого отсечения, оставляя предусмотренное конструкцией пространство для работы системы вентиляции бака. Это помогает избежать перелива и лишнего расхода топлива.

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