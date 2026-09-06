Наличие повестки еще не означает автоматического направления на военно-врачебную комиссию. В Минобороны объяснили, когда ТЦК может направить на ВЛК тех, у кого есть отсрочка или бронирование.

Бронирование от мобилизации в Украине освобождает от обязательного медосмотра — военно-врачебную комиссию (ВЛК) забронированным и тем, у кого есть оформленная отсрочка, проходить не нужно. Однако в законодательстве предусмотрено несколько исключений, когда ТЦК все же может направить человека на ВЛК. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Наличие повестки само по себе не означает автоматического направления на медкомиссию. Повестка обязывает лишь явиться в территориальный центр комплектования для уточнения данных или призыва, тогда как основанием для медосмотра является исключительно отдельный документ — направление на ВЛК.

В каких случаях могут направить на ВЛК

Военнообязанные, получившие отсрочку по месту работы или официально оформившие отсрочку от мобилизации, освобождены от обязанности проходить военно-врачебную экспертизу. Вместе с тем из этого правила есть три исключения, напомнили в Минобороны.

Комиссию придется пройти тем, кто сам решил подписать контракт на прохождение военной службы, а также тем, кто добровольно выразил желание пройти обследование. Кроме того, медосмотр остается обязательным для мужчин со старым заключением о непригодности в мирное время и ограниченной пригодности в военное время, если они до сих пор не прошли повторную комиссию. Единственное исключение из этого пункта касается лиц с инвалидностью, статус которых установлен официально.

Кто имеет право выдавать направление на ВЛК

Право выписывать направление на медосмотр имеют руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также руководители Центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины. Для действующих военнослужащих такой документ могут оформить непосредственные командиры их частей.

Направление выдают для конкретной цели — например, для мобилизации, поступления в военный вуз или службы по контракту. Поэтому человек, имеющий бронирование или отсрочку и не подпадающий ни под одно из трех исключений, направление на ВЛК получать не должен.

Как получить направление онлайн

Получить направление на ВЛК теперь можно дистанционно. Гражданским достаточно открыть приложение «Резерв+», перейти на вкладку «Сервисы», выбрать опцию «Направление на ВЛК», заполнить необходимые поля и отправить заявку. После проверки готовый электронный документ появится в личном кабинете. Однако пользоваться такой функцией удобно только тогда, когда человек может пройти комиссию именно в том ТЦК, к которому официально приписан.

Военнослужащим предусмотрен электронный формат через приложение «Армия+». Там можно подать цифровой рапорт на получение бумажного направления. Главное условие для согласования рапорта — наличие медицинского документа, в котором врач четко рекомендует военнослужащему пройти осмотр ВЛК.

Что делать, если направление выписали безосновательно

Если человеку с действующей отсрочкой или бронированием выписали направление на ВЛК без оснований, стоит письменно обратиться к руководителю ТЦК с объяснением ситуации, приложив копии документов, подтверждающих бронирование или отсрочку. Игнорировать вызов не стоит: неявка на медосмотр по направлению автоматически вносит данные военнообязанного в реестр «Оберег», после чего розыском нарушителя занимается полиция.

Суды также становятся на сторону военнообязанных в спорных ситуациях. В одном из дел суд защитил мужчину и заявил, что государство не имеет права аннулировать действительные бумажные справки ВЛК лишь потому, что чиновники потеряли или уничтожили собственные документы.

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