Паста с авокадо и помидорами — это сытный салат в стиле Цезарь, который готовится всего за полчаса. Нежная сливочная заправка, сочный салат ромен и кремовое авокадо делают его одинаково удачным и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Салат «Цезарь» по простому рецепту мы уже публиковали — а паста с авокадо и помидорами готовится ещё быстрее и получается заметно сытнее. Это тот же любимый сливочный вкус Цезаря, но с добавлением пасты, которая превращает салат в полноценный ужин. Паста с авокадо вкусна и тёплой, и охлаждённой, поэтому её удобно брать с собой на работу или на пикник.

Ингредиенты для пасты с авокадо и помидорами

1 большой кочан салата ромен (или 2 средних);

225 г пасты фузилли, отваренной до состояния аль денте;

1 среднее авокадо, очищенное и нарезанное кубиками;

150 г помидоров черри, разрезанных пополам;

25 г тёртого пармезана (или по вкусу);

60 мл сливочной заправки Цезарь (или по вкусу);

30 г сухариков (крутонов);

по желанию: ломтики жареной курицы или креветки.

Как приготовить пасту с авокадо и помидорами: пошагово

Пасту фузилли отварите в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Затем промойте её холодной водой и откиньте на дуршлаг, чтобы полностью стекла лишняя жидкость.

Салат ромен промойте, нарежьте и тщательно обсушите — удобнее всего в сушилке для салата, а если её нет, промокните чистым полотенцем. Это важный момент: заправка гораздо лучше обволакивает сухие листья. Переложите салат в большую миску.

Добавьте к салату охлаждённую пасту, нарезанное кубиками авокадо и половинки помидоров черри.

Влейте сливочную заправку Цезарь и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно ею покрылись. Количество заправки регулируйте по своему вкусу.

Перед подачей посыпьте салат тёртым пармезаном и сухариками.

Подавайте пасту с авокадо сразу после приготовления, чтобы сухарики оставались хрустящими. Если готовите заранее — держите заправку и крутоны отдельно и добавляйте непосредственно перед подачей, так салат сохранит свежесть и сочность. Для более сытного варианта добавьте ломтики жареной курицы или креветки.

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