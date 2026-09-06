Несмотря на замороженные тарифы на основные коммунальные услуги, суммы в платежках украинцев этой зимой могут вырасти до 50%. Причина — дополнительные начисления, которые не регулируются тарифным мораторием.

Коммуналка в Каменском уже дорожает, однако этой зимой суммы в платежках могут вырасти по всей Украине даже несмотря на замороженные тарифы. Тарифный мораторий формально фиксирует цену на тепло, горячую воду, газ и электроэнергию, однако не распространяется на целый ряд сопутствующих услуг. По оценкам издания «Первый деловой», общий счет за коммунальные услуги способен подняться до 50% — из-за дополнительных начислений, которые не регулируются этим мораторием.

Речь идет о сопутствующих платежах: абонентской плате, содержании домов и придомовых территорий, вывозе мусора, услугах управляющих компаний и других начислениях. Их устанавливают местные органы власти или частные операторы, поэтому в разных городах суммы заметно отличаются. Например, отдельно пересматривают тариф на вывоз твердых бытовых отходов, взносы за обслуживание лифтов и абонплату за распределение газа. Часть таких платежей уже пересмотрели, и это автоматически отразилось в общей сумме платежки.

Дополнительный фактор — сезонный рост потребления. Зимой домохозяйства используют больше электроэнергии и тепла, а коммунальные предприятия несут более высокие расходы на аварийные работы, реагенты и обслуживание сетей. Все это закладывается в итоговые начисления, поэтому даже без изменения тарифа зимняя платежка обычно выше летней.

В громадах и областных военных администрациях предупреждают: изношенность инфраструктуры и подорожание материалов создают дополнительное финансовое давление на коммунальные службы. Часть предприятий работает с убытками, поэтому вынуждена корректировать сопутствующие платежи, чтобы обеспечить стабильную работу системы в отопительный сезон. В ОВА подчеркивают, что тарифный мораторий касается только регулируемых тарифов, а не стоимости услуг, которые громады утверждают самостоятельно.

О таких оценках 4 сентября сообщил «Первый деловой». Тарифы на тепло, воду и электроэнергию формально остаются неизменными, однако рост сопутствующих платежей способен существенно увеличить общую сумму счета. Соответственно, платежка может измениться даже тогда, когда семья потребила столько же ресурсов, сколько и раньше.

Как проверить правильность начислений

Внимательно следите за структурой коммунальных начислений и проверяйте правильность расчетов. Проще всего сравнить новую платежку с предыдущей: если потребление не изменилось, а сумма выросла, вероятно, появился новый или пересмотренный сопутствующий платеж. Каждую строку стоит сверять с фактически предоставленными услугами и запрашивать у исполнителя расшифровку, если сумма вызывает сомнения.

Для социально уязвимых категорий доступны субсидии, однако их размер будет зависеть от фактических расходов домохозяйства. Если платежка вырастет из-за дополнительных начислений, часть этих расходов может покрыть государственная помощь. Для этого нужно обратиться в орган соцзащиты или оформить заявку через «Дию» или ЦНАП.

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