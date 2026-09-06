Котлеты из курицы в хрустящей панировке с нежным сырным соусом — простой ужин, который можно приготовить за 40 минут.

Рецепт нежных котлет из курицы мы уже публиковали — а эти котлеты из курицы готовятся иначе. Вместо привычных сухарей берем измельченные масляные крекеры, панируем дважды, чтобы получилась толстая хрустящая корочка, а сверху подаем теплый сырный соус с дижонской горчицей. Ужин собирается быстро, а вкус получается насыщенным и совсем не скучным.

Ингредиенты для котлет из курицы

60 соленых масляных крекеров (измельченных выйдет примерно 600 мл крошки);

40 г пшеничной муки;

3 крупных яйца;

4 куриные котлеты (по 115–170 г каждая);

¾ ч. л. соли;

120 мл растительного масла;

240 мл жирных сливок;

1 ст. л. дижонской горчицы;

110 г сыра чеддер (тертого, примерно 1 стакан);

1 ч. л. свежемолотого черного перца;

¾ ч. л. вустерского соуса;

мелко нарезанная свежая петрушка — для подачи.

Как приготовить котлеты из курицы: пошагово

Поместите крекеры в большой пакет с застежкой и измельчите скалкой или руками до мелкой крошки. Пересыпьте крошку в одну неглубокую миску, во вторую насыпьте муку, а в третьей взбейте яйца до однородности.

Посолите куриные котлеты с обеих сторон. С помощью щипцов обваляйте каждую сначала в муке, стряхнув лишнее, затем окуните в яйцо, дав излишку стечь, и обваляйте в крошке, слегка прижимая. Повторите слой яйца и крошки еще раз — двойная панировка и дает плотную хрустящую корочку. Выложите на решетку и повторите с остальными котлетами.

В большой сковороде с высокими бортами на среднем огне разогрейте масло — брошенная в него крошка должна сразу зашкварчать. Жарьте котлеты по 2 штуки, переворачивая в середине, по 3–4 минуты с каждой стороны, пока температура в самой толстой части не достигнет 74 °C. Готовые перекладывайте на чистую решетку, поставленную на противень.

Уменьшите огонь до минимума. Если масла осталось слишком много, осторожно слейте лишнее в жаропрочную миску, но сковороду не вытирайте. Добавьте сливки и горчицу, перемешивая, затем всыпьте тертый сыр и помешивайте, пока он не расплавится. Добавьте черный перец и вустерский соус и перемешайте до однородности.

Разложите котлеты по тарелкам, полейте теплым сырным соусом и присыпьте петрушкой. Подавайте сразу, пока корочка хрустящая.

Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 2 дней. Вкуснее всего они именно свежими, а если решили разогреть — делайте это в духовке при 175 °C, чтобы вернуть хрусткость.

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