Эвакуация из Херсонской области продолжается ежедневно — люди, потерявшие дома из-за постоянных российских обстрелов, ищут безопасное место в других регионах Украины. Очередных четверых жителей региона принял Ладыжинский психоневрологический интернат на Виннитчине.

Как сообщает издание «Гайсин Online» со ссылкой на страницу «ЛАДЫЖИН В КУРСЕ», в Ладыжин эвакуированных доставила гуманитарная миссия «Схід SOS». Она помогает гражданским выезжать из прифронтовых и опасных территорий.

Для новых жителей интерната это не просто смена адреса. Это возможность оказаться подальше от обстрелов, получить необходимый уход, медицинскую помощь и социальную поддержку.

Сколько переселенцев приняло учреждение

Ладыжинский психоневрологический интернат уже принимал вынужденных переселенцев из разных областей Украины. По данным Винницкой ОВА, по состоянию на конец июля в учреждении проживали 27 внутренне перемещенных лиц, а всего с начала полномасштабной войны интернат принял 33 ВПЛ.

Кому предоставляют приют

Речь прежде всего о людях, которым нужны постоянный уход и социально-медицинская помощь. В учреждении создают условия, чтобы те, кто пережил вынужденную эвакуацию и потерю привычной жизни, могли постепенно адаптироваться к новой среде и почувствовать себя в безопасности.

Эвакуация из Херсонщины продолжается из-за российских обстрелов и опасности, сохраняющейся в прифронтовых громадах. Гуманитарная миссия «Схід SOS» регулярно вывозит гражданских из опасных населенных пунктов, в том числе людей старшего возраста и тех, кто имеет инвалидность или хронические заболевания.