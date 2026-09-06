Чтобы вовремя получить пенсию в Украине, нужно заранее собрать полный пакет документов и проверить страховой стаж. Юрист рассказал, какие бумаги должны подготовить мужчины и женщины.

Документы для оформления пенсии лучше готовить заранее, иначе перед выходом на заслуженный отдых придется срочно искать архивные справки. О полном перечне бумаг в комментарии Фокуса рассказал адвокат Сергей Литвиненко.

Базовый пакет одинаков для всех. Прежде всего нужен паспорт гражданина Украины или ID-карта, а владельцам ID-карты также может понадобиться справка о регистрации места проживания. Далее — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и цветное фото для пенсионного удостоверения.

Как подтвердить страховой стаж

Главным документом остается оригинал трудовой книжки. При этом периоды работы после 1 января 2004 года подтверждают также сведения из реестра застрахованных лиц. Если записей не хватает, могут понадобиться справки от предприятий, архивных учреждений или гражданско-правовые договоры.

Что дополнительно готовят мужчины и женщины

Мужчинам обязательно иметь военный билет или справку из ТЦК. Для зачисления учебы на дневной форме до 2004 года понадобятся диплом и справка из учебного заведения.

Женщинам стоит заранее подготовить свидетельства о рождении детей — они позволяют зачислить в стаж период ухода за ребенком до трех лет. Если после брака менялась фамилия, добавляют свидетельство о браке.

По желанию и если это выгодно, можно подать справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев подряд до 30 июня 2000 года. Для выплат на карту понадобится справка с реквизитами счета в формате IBAN.

Кто должен собрать отдельный пакет

Льготники добавляют документы в зависимости от оснований: удостоверение участника боевых действий, чернобыльское удостоверение или справки о работе во вредных или тяжелых условиях труда.

Как оформить пенсию

Заявление с документами можно подать лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или дистанционно — через веб-портал электронных услуг ПФУ или приложение "Дія" с квалифицированной электронной подписью.

Адвокат напомнил, что сам по себе возраст не гарантирует выплат: в 2026 году нужно одновременно иметь достаточный страховой стаж и достичь пенсионного возраста.

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